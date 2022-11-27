21:26 27.11.2022 (обновлено: 23:32 27.11.2022)
СМИ: Германия не хочет больше помогать Киеву из-за украинских беженцев
WP: желание рядовых немцев помогать Киеву ослабевает из-за украинских беженцев
Рождественская елка в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Желание рядовых немцев помогать Украине ослабевает прямо пропорционально количеству украинских беженцев в стране, пишет газета Washington Post.
"По мере того, как приходит понимание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов, гостеприимство немцев по отношению к новым украинским беженцам ослабевает", — говорится в публикации.
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Выводы американской газеты подкрепляются результатами онлайн-опроса. Ответы респондентов показали, что жители Германии все еще выражают симпатию киевскому режиму, но большинство уверены, что Берлин и так сделал достаточно или даже слишком много для украинцев.
Отмечается, что нежелание участвовать в украинском кризисе может быть связано и с антипатией к военному вмешательству, которую нация прививала себе после Второй мировой войны.
"В этом отношении решение правительства Германии направить оружие на Украину стало революционным изменением во внешней политике страны, которая придерживалась отказа от военных действий за рубежом", — подытоживается в статье.
В понедельник в немецком Лейпциге состоялся митинг, на котором протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать ВСУ оружием. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.