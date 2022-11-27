https://ria.ru/20221127/germaniya-1834582658.html
Экс-чиновнику МВД Германии вернут работу из-за отсутствия связей с Россией
Экс-чиновнику МВД Германии вернут работу из-за отсутствия связей с Россией - РИА Новости, 27.11.2022
Экс-чиновнику МВД Германии вернут работу из-за отсутствия связей с Россией
Уволенного ранее по подозрению в связях с Российской Федерацией главу агентства по кибербезопасности Арне Шенбома направят на новую должность в Федеральной... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:42
2022-11-27T15:42
2022-11-27T15:42
в мире
германия
bild
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БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Уволенного ранее по подозрению в связях с Российской Федерацией главу агентства по кибербезопасности Арне Шенбома направят на новую должность в Федеральной академии государственного управления (BAköV), поскольку министерству внутренних дел не удалось доказать его вовлеченность в шпионскую деятельность, сообщает издание Bild.Ранее министерство внутренних дел Германии сняло Шенбома с должности главы агентства по безопасности информационных технологий ФРГ (BSI) из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами, однако министерство во главе с Нэнси Фезер не смогли через суд это доказать, как сообщает газета."Министерство с помощью перевода (прим. Шенбома), вступающего в силу 5 декабря, показывает белый флаг и объявляет запрет на службу беспредметным", - пишет Bild. По информации издания, Шенбом займет пост в академии государственного управления (BAköV).Как ранее сообщала немецкая газета Tagesspiegel, Шенбом столкнулся со шквалом критики из-за возможной связи с российскими спецслужбами через "противоречивое" объединение Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (Совет по кибербезопасности Германии), в котором также состояла берлинская компания по кибербезопасности Protelion. По данным издания, до конца марта она носила название Infotecs GmbH и являлась "дочкой" российской компании, которая, по информации исследовательской сети Policy Network Analytics, была основана бывшим сотрудником КГБ.
https://ria.ru/20221126/germaniya-1834464667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, bild
Экс-чиновнику МВД Германии вернут работу из-за отсутствия связей с Россией
Экс-чиновнику МВД Германии вернут работу из-за отсутствия доказательств связей с Россией
БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости.
Уволенного ранее по подозрению в связях с Российской Федерацией главу агентства по кибербезопасности Арне Шенбома направят на новую должность в Федеральной академии государственного управления (BAköV), поскольку министерству внутренних дел не удалось доказать его вовлеченность в шпионскую деятельность, сообщает издание Bild
.
Ранее министерство внутренних дел Германии сняло Шенбома с должности главы агентства по безопасности информационных технологий ФРГ (BSI) из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами, однако министерство во главе с Нэнси Фезер не смогли через суд это доказать, как сообщает газета.
"Министерство с помощью перевода (прим. Шенбома), вступающего в силу 5 декабря, показывает белый флаг и объявляет запрет на службу беспредметным", - пишет Bild. По информации издания, Шенбом займет пост в академии государственного управления (BAköV).
Как ранее сообщала немецкая газета Tagesspiegel, Шенбом столкнулся со шквалом критики из-за возможной связи с российскими спецслужбами через "противоречивое" объединение Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (Совет по кибербезопасности Германии), в котором также состояла берлинская компания по кибербезопасности Protelion. По данным издания, до конца марта она носила название Infotecs GmbH и являлась "дочкой" российской компании, которая, по информации исследовательской сети Policy Network Analytics, была основана бывшим сотрудником КГБ.