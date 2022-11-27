https://ria.ru/20221127/germaniya-1834532981.html

В Германии пришли в шок от плана Шольца по России

В Германии пришли в шок от плана Шольца по России - РИА Новости, 27.11.2022

В Германии пришли в шок от плана Шольца по России

Читатели немецкого издания Welt возмутились словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Германия хочет остановить закупки российской нефти с января 2023... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:49

2022-11-27T08:49

2022-11-27T08:49

олаф шольц

германия

цены на нефть

россия

welt

политика

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt возмутились словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Германия хочет остановить закупки российской нефти с января 2023 года."Шольц хорошо вжился в роль американской марионетки. Но пора остановиться", — констатировал другой комментатор."Меня аж затошнило. Может этот горе-канцлер объяснит мне, как мы будем оплачивать счета?", — написал еще один из читателей."Какой же Шольц глупый. Россия просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придется страдать", — подчеркнул четвертый пользователь."Уважаемый Шольц, высылаю вам мои счета, чек вышлите по почте", — сыронизировал пятый комментатор."Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой", — заключили пользователи.Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. В полную же силу эмбарго начнет работать 5 декабря.

https://ria.ru/20221127/tseny-1834528624.html

https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html

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олаф шольц, германия, цены на нефть, россия, welt, политика