https://ria.ru/20221127/germaniya-1834532981.html
В Германии пришли в шок от плана Шольца по России
В Германии пришли в шок от плана Шольца по России - РИА Новости, 27.11.2022
В Германии пришли в шок от плана Шольца по России
Читатели немецкого издания Welt возмутились словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Германия хочет остановить закупки российской нефти с января 2023... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:49
2022-11-27T08:49
2022-11-27T08:49
олаф шольц
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt возмутились словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Германия хочет остановить закупки российской нефти с января 2023 года."Шольц хорошо вжился в роль американской марионетки. Но пора остановиться", — констатировал другой комментатор."Меня аж затошнило. Может этот горе-канцлер объяснит мне, как мы будем оплачивать счета?", — написал еще один из читателей."Какой же Шольц глупый. Россия просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придется страдать", — подчеркнул четвертый пользователь."Уважаемый Шольц, высылаю вам мои счета, чек вышлите по почте", — сыронизировал пятый комментатор."Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой", — заключили пользователи.Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. В полную же силу эмбарго начнет работать 5 декабря.
https://ria.ru/20221127/tseny-1834528624.html
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олаф шольц, германия, цены на нефть, россия, welt, политика
Олаф Шольц, Германия, Цены на нефть, Россия, Welt, Политика
В Германии пришли в шок от плана Шольца по России
Читатели Welt пришли в шок от решения Шольца остановить закупки нефти из России с января
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Welt
возмутились словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Германия хочет остановить закупки российской нефти с января 2023 года.
"Он в своем уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен?" — задался вопросом один из пользователей.
"Шольц хорошо вжился в роль американской марионетки. Но пора остановиться", — констатировал другой комментатор.
"Меня аж затошнило. Может этот горе-канцлер объяснит мне, как мы будем оплачивать счета?", — написал еще один из читателей.
"Какой же Шольц глупый. Россия просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придется страдать", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Уважаемый Шольц, высылаю вам мои счета, чек вышлите по почте", — сыронизировал пятый комментатор.
"Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой", — заключили пользователи.
Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. В полную же силу эмбарго начнет работать 5 декабря.