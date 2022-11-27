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Цены на газ в Евросоюзе будут зависеть от погоды, считают эксперты

Цены на газ в Евросоюзе будут зависеть от погоды, считают эксперты - РИА Новости, 27.11.2022

Цены на газ в Евросоюзе будут зависеть от погоды, считают эксперты

Биржевые цены на газ в Евросоюзе в ближайшее время будут зависеть прежде всего от погоды, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T07:27

2022-11-27T07:27

2022-11-27T07:51

экономика

цены на нефть

сергей колобанов

украина

европа

молдавия

евросоюз

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Евросоюзе в ближайшее время будут зависеть прежде всего от погоды, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных (в большей степени - это температура воздуха и в меньшей степени - наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии на ветряках и солнечных дней для СЭС в южных регионах)", - считает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Согласен с ним старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. "Сильные ветры увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. Более важным фактором является температура", - отмечает Смит. Аналитик пояснил, что исторически при каждом понижении на один градус по Цельсию, когда температура опускалась ниже 13 градусов по Цельсию, спрос на газ для отопления повышался на 4%.Эксперт Колобанов добавил, что также на рост цены может повлиять какая-нибудь техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки российского газа через Украину.Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью - уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне начали вновь расти и в августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние за многолетнюю историю наблюдений показатели. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Резкие скачки котировок фиксировались 22 ноября после сообщения "Газпрома" о возможном сокращении с 28 ноября поставок газа через Украину в Молдавию. Тогда расчетная - усредненная - стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 8,9%, почти до 1390 долларов за тысячу кубометров.

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экономика, цены на нефть, сергей колобанов, украина, европа, молдавия, евросоюз, бкс мир инвестиций, газпром, санкции в отношении россии