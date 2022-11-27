https://ria.ru/20221127/evroparlament-1834570778.html

Песков прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма"

Песков прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 27.11.2022

Песков прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", заявил, что РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:37

2022-11-27T14:37

2022-11-27T15:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

евросоюз

европарламент

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", заявил, что оголтелая русофобия и ненависть к России льется через край, но этот документ не носит юридически обязывающего характера."Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край. Но это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833692334.html

https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833730973.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, донбасс, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, дмитрий песков