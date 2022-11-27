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Песков прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/evroparlament-1834570778.html
Песков прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма"
Песков прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 27.11.2022
Песков прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", заявил, что РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:37
2022-11-27T15:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
евросоюз
европарламент
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", заявил, что оголтелая русофобия и ненависть к России льется через край, но этот документ не носит юридически обязывающего характера."Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край. Но это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833692334.html
https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833730973.html
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россия, украина, донбасс, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
14:37 27.11.2022 (обновлено: 15:09 27.11.2022)
 
Песков прокомментировал признание ЕП России "спонсором терроризма"

Песков заявил, что оголтелая русофобия и ненависть к России льется на Западе через край

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", заявил, что оголтелая русофобия и ненависть к России льется через край, но этот документ не носит юридически обязывающего характера.
"Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край. Но это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Захарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"
Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
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