https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html

Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии

Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии - РИА Новости, 27.11.2022

Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии

Нынешний энергетический кризис ставит под угрозу европейскую демократию, считает один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T13:50

2022-11-27T13:50

2022-11-27T13:50

экономика

италия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Нынешний энергетический кризис ставит под угрозу европейскую демократию, считает один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера."Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию", - заявил он в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore."Первостепенная проблема - это, очевидно, счета за энергию. Из-за них европейские компании утрачивают конкурентоспособность по сравнению с конкурентами. Это уже чрезвычайная ситуация, это вопрос нескольких недель. Мы теряем контракты. Если не будет немедленной реакции на энергетический кризис, мы выбросим то, что было создано в Европе за последние десятилетия", - отметил Тронкетти Провера.Глава Pirelli назвал нынешний кризис "асимметричным", поскольку он серьезно не затронул США и Азию. В этой связи он призвал Европу защищать собственные экономические интересы в конкуренции с другими глобальными игроками."Естественно, мы должны по-прежнему разделять с нашими историческими союзниками общие западные ценности. Но прагматическим образом. Нет ничего неприличного в том, чтобы защищать свои экономические интересы, неприлично не делать этого. Приоритетом является защита интересов. Потому что только эта защита позволяет сохранить преемственность демократии", - указал предприниматель.

https://ria.ru/20221126/zakharova-1834512907.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, италия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии