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Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии - РИА Новости, 27.11.2022
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Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии
Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии - РИА Новости, 27.11.2022
Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии
Нынешний энергетический кризис ставит под угрозу европейскую демократию, считает один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T13:50
2022-11-27T13:50
экономика
италия
европа
евросоюз
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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Нынешний энергетический кризис ставит под угрозу европейскую демократию, считает один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера."Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию", - заявил он в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore."Первостепенная проблема - это, очевидно, счета за энергию. Из-за них европейские компании утрачивают конкурентоспособность по сравнению с конкурентами. Это уже чрезвычайная ситуация, это вопрос нескольких недель. Мы теряем контракты. Если не будет немедленной реакции на энергетический кризис, мы выбросим то, что было создано в Европе за последние десятилетия", - отметил Тронкетти Провера.Глава Pirelli назвал нынешний кризис "асимметричным", поскольку он серьезно не затронул США и Азию. В этой связи он призвал Европу защищать собственные экономические интересы в конкуренции с другими глобальными игроками."Естественно, мы должны по-прежнему разделять с нашими историческими союзниками общие западные ценности. Но прагматическим образом. Нет ничего неприличного в том, чтобы защищать свои экономические интересы, неприлично не делать этого. Приоритетом является защита интересов. Потому что только эта защита позволяет сохранить преемственность демократии", - указал предприниматель.
https://ria.ru/20221126/zakharova-1834512907.html
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экономика, италия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Италия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:50 27.11.2022
 
Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии

Глава группы Pirelli Провера: энергетический кризис ставит под угрозу демократию в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Нынешний энергетический кризис ставит под угрозу европейскую демократию, считает один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера.
"Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию", - заявил он в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.
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"Первостепенная проблема - это, очевидно, счета за энергию. Из-за них европейские компании утрачивают конкурентоспособность по сравнению с конкурентами. Это уже чрезвычайная ситуация, это вопрос нескольких недель. Мы теряем контракты. Если не будет немедленной реакции на энергетический кризис, мы выбросим то, что было создано в Европе за последние десятилетия", - отметил Тронкетти Провера.
Глава Pirelli назвал нынешний кризис "асимметричным", поскольку он серьезно не затронул США и Азию. В этой связи он призвал Европу защищать собственные экономические интересы в конкуренции с другими глобальными игроками.
"Естественно, мы должны по-прежнему разделять с нашими историческими союзниками общие западные ценности. Но прагматическим образом. Нет ничего неприличного в том, чтобы защищать свои экономические интересы, неприлично не делать этого. Приоритетом является защита интересов. Потому что только эта защита позволяет сохранить преемственность демократии", - указал предприниматель.
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