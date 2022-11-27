https://ria.ru/20221127/erdogan-1834616091.html
Эрдоган заявил, что никто не помешает Турции обеспечить безопасность границ
Эрдоган заявил, что никто не помешает Турции обеспечить безопасность границ - РИА Новости, 27.11.2022
Эрдоган заявил, что никто не помешает Турции обеспечить безопасность границ
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность своих границ, по его словам, исход операций ВС Турции на... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:30
2022-11-27T19:30
2022-11-27T19:30
в мире
турция
ирак
сирия
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность своих границ, по его словам, исход операций ВС Турции на севере Ирака и Сирии будет успешным.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Турция имеет право предпринимать всевозможные мероприятия для обеспечения собственной безопасности, безопасности своих границ. Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.По его словам, "в сложных зимних условиях ведется важная борьба как в Запе (на севере Ирака), так и на севере Сирии"."Исход этой борьбы будет благоприятным", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221127/siriya-1834560417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ирак, сирия, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Сирия, Рабочая партия Курдистана
Эрдоган заявил, что никто не помешает Турции обеспечить безопасность границ
Президент Турции Эрдоган: никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность границ