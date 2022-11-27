После смертельной аварии на улице Свободы в Москве завели уголовное дело
МВД: после ДТП на улице Свободы в Москве, где погибли женщина и ребенок, возбудили дело
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на улице Свободы в Москве, где автомобиль наехал на женщину с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Авария произошла в воскресенье вечером на улице Свободы в Москве. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину и двух ее несовершеннолетних детей. Сама женщина и один ребенок скончались, второй малолетний госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", – рассказали в пресс-службе.
По данным столичной прокуратуры, за рулем автомобиля Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске.
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