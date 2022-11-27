https://ria.ru/20221127/dtp-1834638087.html

После смертельной аварии на улице Свободы в Москве завели уголовное дело

После смертельной аварии на улице Свободы в Москве завели уголовное дело - РИА Новости, 27.11.2022

После смертельной аварии на улице Свободы в Москве завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на улице Свободы в Москве, где автомобиль наехал на женщину с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T22:16

2022-11-27T22:16

2022-11-27T22:16

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на улице Свободы в Москве, где автомобиль наехал на женщину с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Авария произошла в воскресенье вечером на улице Свободы в Москве. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину и двух ее несовершеннолетних детей. Сама женщина и один ребенок скончались, второй малолетний госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", – рассказали в пресс-службе.По данным столичной прокуратуры, за рулем автомобиля Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске.

https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва, россия, kia rio