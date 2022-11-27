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Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом
Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом
Украинские военные пострадали в ДТП с эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного штаба эстонских Сил... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:54
2022-11-27T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
авто
латвия
эстония
польша
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские военные пострадали в ДТП с эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.Пресс-служба не сообщает с какой целью украинские военнослужащие направлялись в Эстонию. По данным полиции Латвии, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.Как сообщили эстонские СМИ, столкнулись грузовик и пассажирский автобус Scania эстонской компании MK Autobuss. Место аварии находилось примерно в 2 километрах от Эстонии, поэтому на помощь латвийским коллегам пришли эстонская полиция, спасатели и скорая помощь. На месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.
https://ria.ru/20221116/dnepr-1831842967.html
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в мире, авто, латвия, эстония, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авто, Латвия, Эстония, Польша
20:54 27.11.2022
 
Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом

В Латвии произошло ДТП с участием эстонского автобуса, в нем пострадали военные ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские военные пострадали в ДТП с эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
"В субботу вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который выполнял заказ эстонских Сил обороны. Погиб водитель автобуса. В аварии пострадал один эстонский солдат и несколько украинских военнослужащих. Они доставлены в больницу. Причины аварии выясняются", - говорится в сообщении.
Пресс-служба не сообщает с какой целью украинские военнослужащие направлялись в Эстонию. По данным полиции Латвии, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.
Как сообщили эстонские СМИ, столкнулись грузовик и пассажирский автобус Scania эстонской компании MK Autobuss. Место аварии находилось примерно в 2 километрах от Эстонии, поэтому на помощь латвийским коллегам пришли эстонская полиция, спасатели и скорая помощь. На месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.
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