https://ria.ru/20221127/dtp-1834629068.html

Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом

Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом

Украинские военные пострадали в ДТП с эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного штаба эстонских Сил... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T20:54

2022-11-27T20:54

2022-11-27T20:54

специальная военная операция на украине

в мире

авто

латвия

эстония

польша

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские военные пострадали в ДТП с эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.Пресс-служба не сообщает с какой целью украинские военнослужащие направлялись в Эстонию. По данным полиции Латвии, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.Как сообщили эстонские СМИ, столкнулись грузовик и пассажирский автобус Scania эстонской компании MK Autobuss. Место аварии находилось примерно в 2 километрах от Эстонии, поэтому на помощь латвийским коллегам пришли эстонская полиция, спасатели и скорая помощь. На месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.

https://ria.ru/20221116/dnepr-1831842967.html

латвия

эстония

польша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авто, латвия, эстония, польша