Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом
В Латвии произошло ДТП с участием эстонского автобуса, в нем пострадали военные ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские военные пострадали в ДТП с эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
"В субботу вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который выполнял заказ эстонских Сил обороны. Погиб водитель автобуса. В аварии пострадал один эстонский солдат и несколько украинских военнослужащих. Они доставлены в больницу. Причины аварии выясняются", - говорится в сообщении.
Как сообщили эстонские СМИ, столкнулись грузовик и пассажирский автобус Scania эстонской компании MK Autobuss. Место аварии находилось примерно в 2 километрах от Эстонии, поэтому на помощь латвийским коллегам пришли эстонская полиция, спасатели и скорая помощь. На месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.