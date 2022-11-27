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В ДТП на улице Свободы в Москве погиб пешеход - РИА Новости, 27.11.2022
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В ДТП на улице Свободы в Москве погиб пешеход
В ДТП на улице Свободы в Москве погиб пешеход - РИА Новости, 27.11.2022
В ДТП на улице Свободы в Москве погиб пешеход
Женщина-пешеход погибла, ребенок госпитализирован после наезда автомобиля на улице Свободы в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:25
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происшествия
авто
москва
kia rio
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Женщина-пешеход погибла, ребенок госпитализирован после наезда автомобиля на улице Свободы в Москве, сообщает столичная прокуратура.По данным прокуратуры, за рулем автомобиля Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске.Отмечается, что прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, москва, kia rio
Происшествия, Авто, Москва, Kia Rio
19:25 27.11.2022 (обновлено: 19:51 27.11.2022)
 
В ДТП на улице Свободы в Москве погиб пешеход

Прокуратура: в ДТП на улице Свободы в Москве погибла женщина-пешеход и пострадал ребенок

© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля марки Киа не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Фото : Прокуратура Москвы
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Женщина-пешеход погибла, ребенок госпитализирован после наезда автомобиля на улице Свободы в Москве, сообщает столичная прокуратура.
"По предварительной информации, в результате ДТП погибла женщина-пешеход и пострадал ребенок, который госпитализирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры, за рулем автомобиля Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске.
Отмечается, что прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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ПроисшествияАвтоМоскваKia Rio
 
 
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