https://ria.ru/20221127/dtp-1834616713.html

В ДТП на улице Свободы в Москве погиб пешеход

В ДТП на улице Свободы в Москве погиб пешеход - РИА Новости, 27.11.2022

В ДТП на улице Свободы в Москве погиб пешеход

Женщина-пешеход погибла, ребенок госпитализирован после наезда автомобиля на улице Свободы в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T19:25

2022-11-27T19:25

2022-11-27T19:51

происшествия

авто

москва

kia rio

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Женщина-пешеход погибла, ребенок госпитализирован после наезда автомобиля на улице Свободы в Москве, сообщает столичная прокуратура.По данным прокуратуры, за рулем автомобиля Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске.Отмечается, что прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221127/dtp-1834582512.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва, kia rio