19:08 27.11.2022 (обновлено: 22:43 27.11.2022)
В Москве машина выехала на тротуар и сбила пешеходов
Дептранс Москвы сообщил о гибели женщины и ребенка после ДТП на улице Свободы
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов —женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов —женщину с двумя детьми
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Москве водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов, погибли два человека, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На улице Свободы в районе дома 15/10 автомобиль не справился с управлением, выехал на тротуар. На месте работают оперативные службы города", — говорится в заявлении.
Как уточнили в прокуратуре, за рулем машины Kia находилась 37-летняя женщина. Она наехала на прохожую с двумя детьми.
По последним данным, в результате ДТП погибла женщина и один ребенок. Возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе аварии затруднено.