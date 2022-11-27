https://ria.ru/20221127/dtp-1834611424.html

В Москве машина выехала на тротуар и сбила пешеходов

В Москве машина выехала на тротуар и сбила пешеходов - РИА Новости, 27.11.2022

В Москве машина выехала на тротуар и сбила пешеходов

В Москве водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов, погибли два человека, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T19:08

2022-11-27T19:08

2022-11-27T22:43

происшествия

авто

москва

kia rio

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Москве водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов, погибли два человека, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."На улице Свободы в районе дома 15/10 автомобиль не справился с управлением, выехал на тротуар. На месте работают оперативные службы города", — говорится в заявлении.Как уточнили в прокуратуре, за рулем машины Kia находилась 37-летняя женщина. Она наехала на прохожую с двумя детьми.По последним данным, в результате ДТП погибла женщина и один ребенок. Возбуждено уголовное дело.Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе аварии затруднено.

https://ria.ru/20221127/dtp-1834582512.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва, kia rio