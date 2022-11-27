https://ria.ru/20221127/dtp-1834582512.html

В Урюпинске на парковке произошло ДТП со смертельным исходом

В Урюпинске на парковке произошло ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 27.11.2022

В Урюпинске на парковке произошло ДТП со смертельным исходом

Автомобиль Kia Rio после столкновения с Lada Kalina вылетел на парковку в Урюпинске и сбил насмерть пенсионерку, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:41

2022-11-27T15:41

2022-11-27T15:41

происшествия

авто

урюпинск

волгоградская область

lada vesta

kia rio

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ВОЛГОГРАД, 27 ноя - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio после столкновения с Lada Kalina вылетел на парковку в Урюпинске и сбил насмерть пенсионерку, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, накануне днём в Урюпинске Lada Kalina при повороте не уступила дорогу встречной Kia Rio, за рулём которой находилась 38-летняя женщина. От удара иномарку отбросило на парковочную площадку, где стояла 66-летняя пенсионерка, машина врезалась в ВАЗ-21102."В результате ДТП в больницу доставлены водитель и 12-летний пассажир автомобиля Kia Rio, пешеход скончался в больнице при оказании медицинской помощи ", - сообщили в полиции.В соцсетях в воскресенье появилось видео ДТП, на нем видно, как Kia Rio сбивает пожилую женщину, которая не успела уйти в сторону, от удара ее перебросило через рядом стоящую машину.

https://ria.ru/20221125/dtp-1834186257.html

https://ria.ru/20221126/dtp-1834511761.html

урюпинск

волгоградская область

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происшествия, авто, урюпинск, волгоградская область, lada vesta, kia rio