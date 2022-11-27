https://ria.ru/20221127/dtp-1834582512.html
В Урюпинске на парковке произошло ДТП со смертельным исходом
В Урюпинске на парковке произошло ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 27.11.2022
В Урюпинске на парковке произошло ДТП со смертельным исходом
Автомобиль Kia Rio после столкновения с Lada Kalina вылетел на парковку в Урюпинске и сбил насмерть пенсионерку, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:41
2022-11-27T15:41
2022-11-27T15:41
происшествия
авто
урюпинск
волгоградская область
lada vesta
kia rio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 ноя - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio после столкновения с Lada Kalina вылетел на парковку в Урюпинске и сбил насмерть пенсионерку, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, накануне днём в Урюпинске Lada Kalina при повороте не уступила дорогу встречной Kia Rio, за рулём которой находилась 38-летняя женщина. От удара иномарку отбросило на парковочную площадку, где стояла 66-летняя пенсионерка, машина врезалась в ВАЗ-21102."В результате ДТП в больницу доставлены водитель и 12-летний пассажир автомобиля Kia Rio, пешеход скончался в больнице при оказании медицинской помощи ", - сообщили в полиции.В соцсетях в воскресенье появилось видео ДТП, на нем видно, как Kia Rio сбивает пожилую женщину, которая не успела уйти в сторону, от удара ее перебросило через рядом стоящую машину.
https://ria.ru/20221125/dtp-1834186257.html
https://ria.ru/20221126/dtp-1834511761.html
урюпинск
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, урюпинск, волгоградская область, lada vesta, kia rio
Происшествия, Авто, Урюпинск, Волгоградская область, Lada Vesta, Kia Rio
В Урюпинске на парковке произошло ДТП со смертельным исходом
В Урюпинске автомобиль после столкновения вылетел на парковку и сбил пенсионерку насмерть