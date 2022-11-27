https://ria.ru/20221127/donetsk-1834624345.html
ВСУ повредили два детсада в Донецке
ВСУ повредили два детсада в Донецке - РИА Новости, 27.11.2022
ВСУ повредили два детсада в Донецке
Еще два здания детских садов были повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:25
2022-11-27T20:25
2022-11-27T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Еще два здания детских садов были повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о повреждениях здания детского сада №187 "Ласточка", кафе, а также нескольких многоквартирных домов."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район): поврежден МБДОУ "Детский сад №15 г. Донецка"; поврежден МБДОУ "Ясли-сад №60 г. Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, стало известно о повреждениях еще двух многоквартирных домов.Представительство ДНР в СЦКК в воскресенье сообщало, что украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
ВСУ повредили два детсада в Донецке
СЦКК ДНР: ВСУ повредили еще два детских сада в центральном районе Донецка при обстреле
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости.
Еще два здания детских садов были повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство
Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о повреждениях здания детского сада №187 "Ласточка", кафе, а также нескольких многоквартирных домов.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район): поврежден МБДОУ "Детский сад №15 г. Донецка"; поврежден МБДОУ "Ясли-сад №60 г. Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, стало известно о повреждениях еще двух многоквартирных домов.
Представительство ДНР в СЦКК в воскресенье сообщало, что украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району города.