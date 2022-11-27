Рейтинг@Mail.ru
В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/donetsk-1834583449.html
В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск
В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск - РИА Новости, 27.11.2022
В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск
Один из украинских ударов по центру Донецка пришёлся по жилому дому, загорелась квартира, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:49
2022-11-27T16:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592495_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_694a4cf4ba1adcb33ad4d2b546e50b35.jpg
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Один из украинских ударов по центру Донецка пришёлся по жилому дому, загорелась квартира, передаёт корреспондент РИА Новости.Возгорание потушено силами местных жителей, пострадавших, по предварительным данным, нет.Было по меньшей мере четыре "прилёта" из РСЗО.Корреспонденты РИА Новости оказались рядом с местом обстрела и помогли ликвидировать возгорание в квартире до прибытия служб спасения."Сидела в квартире, ничего не соображу, как будто в окно … меня долбануло, я вылетела сюда к двери", - рассказала владелица квартиры Юлия Анатольевна.В своем официальном Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин отметил, что по Ворошиловскому району Донецка из населенного пункта Орловка боевики Украины выпустили 5 ракет из БМ-21 "Град".Ранее в воскресенье киевские боевики уже применяли РСЗО по Донецку, в том числе и центру города. Повреждения получили 2 многоквартирных жилых дома по проспекту Мира – выбито остекление окон. В одном из домов повреждена кровля и перекрытия.
донецк
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела гражданских объектов в центре Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка - все попадания пришлись по гражданским объектам
2022-11-27T15:49
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592495_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf31742aaf41a2a4770a7858ffacf94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Один из украинских ударов по центру Донецка пришёлся по жилому дому, загорелась квартира, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-11-27T15:49
true
PT0M40S
15:49 27.11.2022 (обновлено: 16:59 27.11.2022)
 
В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск

Квартира загорелась в жилом доме в центре Донецка после удара украинских войск из РЗСО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПожарные расчеты у поврежденных многоэтажных домов в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Пожарные расчеты у поврежденных многоэтажных домов в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Пожарные расчеты у поврежденных многоэтажных домов в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Один из украинских ударов по центру Донецка пришёлся по жилому дому, загорелась квартира, передаёт корреспондент РИА Новости.
Возгорание потушено силами местных жителей, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Было по меньшей мере четыре "прилёта" из РСЗО.
Корреспонденты РИА Новости оказались рядом с местом обстрела и помогли ликвидировать возгорание в квартире до прибытия служб спасения.
"Сидела в квартире, ничего не соображу, как будто в окно … меня долбануло, я вылетела сюда к двери", - рассказала владелица квартиры Юлия Анатольевна.
В своем официальном Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин отметил, что по Ворошиловскому району Донецка из населенного пункта Орловка боевики Украины выпустили 5 ракет из БМ-21 "Град".
Ранее в воскресенье киевские боевики уже применяли РСЗО по Донецку, в том числе и центру города. Повреждения получили 2 многоквартирных жилых дома по проспекту Мира – выбито остекление окон. В одном из домов повреждена кровля и перекрытия.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала