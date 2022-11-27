https://ria.ru/20221127/donetsk-1834583449.html

В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск

В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск - РИА Новости, 27.11.2022

В центре Донецка загорелась квартира после удара украинских войск

Один из украинских ударов по центру Донецка пришёлся по жилому дому, загорелась квартира, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:49

2022-11-27T15:49

2022-11-27T16:59

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Один из украинских ударов по центру Донецка пришёлся по жилому дому, загорелась квартира, передаёт корреспондент РИА Новости.Возгорание потушено силами местных жителей, пострадавших, по предварительным данным, нет.Было по меньшей мере четыре "прилёта" из РСЗО.Корреспонденты РИА Новости оказались рядом с местом обстрела и помогли ликвидировать возгорание в квартире до прибытия служб спасения."Сидела в квартире, ничего не соображу, как будто в окно … меня долбануло, я вылетела сюда к двери", - рассказала владелица квартиры Юлия Анатольевна.В своем официальном Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин отметил, что по Ворошиловскому району Донецка из населенного пункта Орловка боевики Украины выпустили 5 ракет из БМ-21 "Град".Ранее в воскресенье киевские боевики уже применяли РСЗО по Донецку, в том числе и центру города. Повреждения получили 2 многоквартирных жилых дома по проспекту Мира – выбито остекление окон. В одном из домов повреждена кровля и перекрытия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела гражданских объектов в центре Донецка Украинские военные обстреляли центр Донецка - все попадания пришлись по гражданским объектам 2022-11-27T15:49 true PT0M40S

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, видео