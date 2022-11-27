Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града" - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/donetsk-1834568753.html
Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града" - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка и шесть ракет - по Кировскому району города, сообщило... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:21
2022-11-27T16:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
горловка
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69d7384ee5c561178cb55f9838baaed2.jpg
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка и шесть ракет - по Кировскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.53 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град"... 13:40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что, по уточненной информации, один из снарядов в ходе обстрела Ворошиловского района украинскими войсками из РСЗО "Град" попал в крышу многоквартирного жилого дома.По данным СЦКК, в 13.07 украинские войска также выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, в 13.06 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
донецк
донецкая народная республика
горловка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела гражданских объектов в центре Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка - все попадания пришлись по гражданским объектам
2022-11-27T14:21
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592445_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9a0eecfe6a2fa4caa14be46d8644f50e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), горловка, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Горловка, Вооруженные силы Украины, Донбасс
14:21 27.11.2022 (обновлено: 16:59 27.11.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка и шесть ракет - по Кировскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.53 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град"... 13:40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что, по уточненной информации, один из снарядов в ходе обстрела Ворошиловского района украинскими войсками из РСЗО "Град" попал в крышу многоквартирного жилого дома.
По данным СЦКК, в 13.07 украинские войска также выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, в 13.06 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 ноября, 16:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ГорловкаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала