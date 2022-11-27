14:21 27.11.2022 (обновлено: 16:59 27.11.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка и шесть ракет - по Кировскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.53 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град"... 13:40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что, по уточненной информации, один из снарядов в ходе обстрела Ворошиловского района украинскими войсками из РСЗО "Град" попал в крышу многоквартирного жилого дома.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.