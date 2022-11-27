https://ria.ru/20221127/donetsk-1834568753.html

Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града" - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка и шесть ракет - по Кировскому району города, сообщило... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:21

2022-11-27T14:21

2022-11-27T16:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

горловка

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка и шесть ракет - по Кировскому району города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.53 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град"... 13:40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что, по уточненной информации, один из снарядов в ходе обстрела Ворошиловского района украинскими войсками из РСЗО "Град" попал в крышу многоквартирного жилого дома.По данным СЦКК, в 13.07 украинские войска также выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, в 13.06 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела гражданских объектов в центре Донецка Украинские военные обстреляли центр Донецка - все попадания пришлись по гражданским объектам 2022-11-27T14:21 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), горловка, вооруженные силы украины, донбасс