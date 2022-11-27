https://ria.ru/20221127/donetsk-1834566674.html
Украинские военные обстреляли из РСЗО центр Донецка
Украинские военные обстреляли из РСЗО центр Донецка - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские военные обстреляли из РСЗО центр Донецка
В воскресенье днем украинские войска нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центру Донецка (ДНР). Все попадания пришлись по гражданским объектам -... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:00
2022-11-27T14:00
2022-11-27T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
спартак
авдеевка
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В воскресенье днем украинские войска нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центру Донецка (ДНР). Все попадания пришлись по гражданским объектам - несколько снарядов попали на территорию рядом со стадионом "Донбасс Арена", передает корреспондент РИА "Новости"."Прилёты" и в непосредственной близости к многоквартирным домам. Повреждены фасады и остекление зданий на прилегающей территории."Четыре или три прилета со стороны Авдеевки, Спартак... Я упал на той стороне дома возле стенки и потом через какое-то время забежал в магазин, меня сотрудники спустили в подвал" - рассказал очевидец событий Дмитрий.По сообщениям штаба территориальной обороны ДНР, известно об одной пострадавшей жительнице. На месте по устранению последствий работают службы.Под обстрелом продолжает находиться почти весь Донецк - украинские войска наносят удары по Кировскому, Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города.
https://ria.ru/20221127/donetsk-1834568753.html
донецк
донецкая народная республика
спартак
авдеевка
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела гражданских объектов в центре Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка - все попадания пришлись по гражданским объектам
2022-11-27T14:00
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, спартак, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Спартак, Авдеевка
14:00 27.11.2022 (обновлено: 14:35 27.11.2022)
Украинские военные обстреляли из РСЗО центр Донецка
Украинские военные нанесли удар из РСЗО по гражданским объектам в центре Донецка
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В воскресенье днем украинские войска нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центру Донецка (ДНР). Все попадания пришлись по гражданским объектам - несколько снарядов попали на территорию рядом со стадионом "Донбасс Арена", передает корреспондент РИА "Новости".
"Прилёты" и в непосредственной близости к многоквартирным домам. Повреждены фасады и остекление зданий на прилегающей территории.
"Четыре или три прилета со стороны Авдеевки, Спартак... Я упал на той стороне дома возле стенки и потом через какое-то время забежал в магазин, меня сотрудники спустили в подвал" - рассказал очевидец событий Дмитрий.
По сообщениям штаба территориальной обороны ДНР, известно об одной пострадавшей жительнице. На месте по устранению последствий работают службы.
Под обстрелом продолжает находиться почти весь Донецк - украинские войска наносят удары по Кировскому, Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города.