https://ria.ru/20221127/donetsk-1834566674.html

Украинские военные обстреляли из РСЗО центр Донецка

Украинские военные обстреляли из РСЗО центр Донецка - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские военные обстреляли из РСЗО центр Донецка

В воскресенье днем украинские войска нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центру Донецка (ДНР). Все попадания пришлись по гражданским объектам -... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:00

2022-11-27T14:00

2022-11-27T14:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

спартак

авдеевка

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В воскресенье днем украинские войска нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центру Донецка (ДНР). Все попадания пришлись по гражданским объектам - несколько снарядов попали на территорию рядом со стадионом "Донбасс Арена", передает корреспондент РИА "Новости"."Прилёты" и в непосредственной близости к многоквартирным домам. Повреждены фасады и остекление зданий на прилегающей территории."Четыре или три прилета со стороны Авдеевки, Спартак... Я упал на той стороне дома возле стенки и потом через какое-то время забежал в магазин, меня сотрудники спустили в подвал" - рассказал очевидец событий Дмитрий.По сообщениям штаба территориальной обороны ДНР, известно об одной пострадавшей жительнице. На месте по устранению последствий работают службы.Под обстрелом продолжает находиться почти весь Донецк - украинские войска наносят удары по Кировскому, Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города.

https://ria.ru/20221127/donetsk-1834568753.html

донецк

донецкая народная республика

спартак

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела гражданских объектов в центре Донецка Украинские военные обстреляли центр Донецка - все попадания пришлись по гражданским объектам 2022-11-27T14:00 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, спартак, авдеевка