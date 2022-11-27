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Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 27.11.2022
Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина был ранен в результате обстрелов украинскими войсками микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T13:44
2022-11-27T13:44
2022-11-27T13:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина был ранен в результате обстрелов украинскими войсками микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."При обстреле жилых кварталов микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о нескольких обстрелах Кировского района Донецка в воскресенье снарядами калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб ДНР сообщил о ранении мужчины при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ