https://ria.ru/20221127/donetsk-1834565281.html

Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 27.11.2022

Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мужчина был ранен в результате обстрелов украинскими войсками микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T13:44

2022-11-27T13:44

2022-11-27T13:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина был ранен в результате обстрелов украинскими войсками микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."При обстреле жилых кварталов микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о нескольких обстрелах Кировского района Донецка в воскресенье снарядами калибром 155 миллиметров.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины