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Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/donbass-1834554884.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Новоселовку, Гольмовский, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:13
2022-11-27T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
гольмовский
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Новоселовку, Гольмовский, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09:17 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11:00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 08.25 украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметра по населенному пункту Новоселовка, в 09.45 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, в 10.21 - пять снарядов калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки, в 10.45 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221127/donbass-1834535717.html
донецк
горловка
гольмовский
донбасс
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, горловка, гольмовский, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Гольмовский, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:13 27.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка, Новоселовки, Гольмовского, Макеевки и Горловки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)
Сотрудник совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Новоселовку, Гольмовский, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09:17 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11:00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Фиксация последствий обстрела Киевского и Ворошиловского районов Донецка 27.11.2022 - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 09:25Специальная военная операция на Украине
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Ведомство добавило, что в 08.25 украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметра по населенному пункту Новоселовка, в 09.45 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, в 10.21 - пять снарядов калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки, в 10.45 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаГольмовскийДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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