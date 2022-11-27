https://ria.ru/20221127/donbass-1834554884.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Новоселовку, Гольмовский, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:13

2022-11-27T12:13

2022-11-27T12:13

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

гольмовский

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Новоселовку, Гольмовский, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09:17 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11:00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 08.25 украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметра по населенному пункту Новоселовка, в 09.45 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Гольмовский, в 10.21 - пять снарядов калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки, в 10.45 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221127/donbass-1834535717.html

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донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, гольмовский, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины