https://ria.ru/20221127/donbass-1834537139.html

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, а также Каштановое, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:33

2022-11-27T09:33

2022-11-27T09:33

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, а также Каштановое, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08:15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 08:58 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 09:12 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 08.20 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Каштановое.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221127/donbass-1834535717.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, донбасс