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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 97 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:25

2022-11-27T09:25

2022-11-27T09:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

горловка

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 97 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 97 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 18 домостроений в Донецке и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, донбасс