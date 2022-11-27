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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 97 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:25
2022-11-27T09:25
2022-11-27T09:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
горловка
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 97 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 97 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 18 домостроений в Донецке и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Донбасс
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 97 боеприпасов по республике за сутки