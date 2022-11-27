https://ria.ru/20221127/dollar-1834515143.html

Банковский аналитик рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу

Банковский аналитик рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу - РИА Новости, 27.11.2022

Банковский аналитик рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу

На протяжении 2022 года доллар показывал рост к основным мировым валютам, однако в ноябре произошел небольшой откат. С чем это связано и куда может пойти доллар РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T02:15

2022-11-27T02:15

2022-11-27T02:15

экономика

россия

сша

юрий кравченко

федеральная резервная система сша

велес капитал

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На протяжении 2022 года доллар показывал рост к основным мировым валютам, однако в ноябре произошел небольшой откат. С чем это связано и куда может пойти доллар в будущем, рассказал в беседе с агентством "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.Небольшое ослабление индекса доллара за последний месяц связано с сигналами ФРС о возможном замедлении шага повышения процентной ставки, что поспособствовало росту аппетита к риску у инвесторов и уходу из защитного доллара, объясняет эксперт.Сейчас же инвесторы смотрят как на дальнейшую политику ФРС, так и на макроэкономические показатели (динамика ВВП, инфляция). Если ФРС продолжит проводить жесткую политику роста ставок, и экономика продолжит ухудшаться, то это приведет к усилению покупок доллара, заключил Кравченко.

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экономика, россия, сша, юрий кравченко, федеральная резервная система сша, велес капитал