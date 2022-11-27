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Банковский аналитик рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу - РИА Новости, 27.11.2022
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Банковский аналитик рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу
Банковский аналитик рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу - РИА Новости, 27.11.2022
Банковский аналитик рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу
На протяжении 2022 года доллар показывал рост к основным мировым валютам, однако в ноябре произошел небольшой откат. С чем это связано и куда может пойти доллар РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T02:15
2022-11-27T02:15
экономика
россия
сша
юрий кравченко
федеральная резервная система сша
велес капитал
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На протяжении 2022 года доллар показывал рост к основным мировым валютам, однако в ноябре произошел небольшой откат. С чем это связано и куда может пойти доллар в будущем, рассказал в беседе с агентством "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.Небольшое ослабление индекса доллара за последний месяц связано с сигналами ФРС о возможном замедлении шага повышения процентной ставки, что поспособствовало росту аппетита к риску у инвесторов и уходу из защитного доллара, объясняет эксперт.Сейчас же инвесторы смотрят как на дальнейшую политику ФРС, так и на макроэкономические показатели (динамика ВВП, инфляция). Если ФРС продолжит проводить жесткую политику роста ставок, и экономика продолжит ухудшаться, то это приведет к усилению покупок доллара, заключил Кравченко.
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экономика, россия, сша, юрий кравченко, федеральная резервная система сша, велес капитал
Экономика, Россия, США, Юрий Кравченко, Федеральная резервная система США, Велес Капитал
02:15 27.11.2022
 
Банковский аналитик рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу

Аналитик Кравченко: ослабление доллара связано с сигналами ФРС по процентной ставке

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На протяжении 2022 года доллар показывал рост к основным мировым валютам, однако в ноябре произошел небольшой откат. С чем это связано и куда может пойти доллар в будущем, рассказал в беседе с агентством "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
Небольшое ослабление индекса доллара за последний месяц связано с сигналами ФРС о возможном замедлении шага повышения процентной ставки, что поспособствовало росту аппетита к риску у инвесторов и уходу из защитного доллара, объясняет эксперт.
Сейчас же инвесторы смотрят как на дальнейшую политику ФРС, так и на макроэкономические показатели (динамика ВВП, инфляция). Если ФРС продолжит проводить жесткую политику роста ставок, и экономика продолжит ухудшаться, то это приведет к усилению покупок доллара, заключил Кравченко.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 01:16
Аналитик назвал три страны, которым грозит валютный кризис
 
ЭкономикаРоссияСШАЮрий КравченкоФедеральная резервная система СШАВелес Капитал
 
 
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