https://ria.ru/20221127/dodon-1834601623.html
Прокуроры хотят вернуть Додона под домашний арест
Прокуроры хотят вернуть Додона под домашний арест - РИА Новости, 27.11.2022
Прокуроры хотят вернуть Додона под домашний арест
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в понедельник в суд, прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть его под домашний арест,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:59
2022-11-27T17:59
2022-11-27T17:59
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
молдавия
псрм
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КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в понедельник в суд, прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть его под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства.Ранее коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев."Уведомляем, что вы вызваны в ВСП, где будет рассматриваться протест на решение судейской коллегии от 18 ноября относительно применения в качестве превентивной меры судебного контроля", - говорится в опубликованном документе на имя экс-президента.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221118/dodon-1832365478.html
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, псрм
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Молдавия, ПСРМ
Прокуроры хотят вернуть Додона под домашний арест
Прокуроры снова хотят перевести экс-президента Молдавии Додона под домашний арест
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в понедельник в суд, прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть его под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства.
Ранее коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев.
"Уведомляем, что вы вызваны в ВСП, где будет рассматриваться протест на решение судейской коллегии от 18 ноября относительно применения в качестве превентивной меры судебного контроля", - говорится в опубликованном документе на имя экс-президента.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.
В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка
. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ
, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.