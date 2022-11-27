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Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации
Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации - РИА Новости, 27.11.2022
Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации
Добровольцы первого приморского отряда "Тигр", участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись во Владивосток, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:23
2022-11-27T10:23
2022-11-27T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
владивосток
украина
приморский край
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Добровольцы первого приморского отряда "Тигр", участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись во Владивосток, сообщил в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко."Первый батальон добровольческого отряда "Тигр" вернулся домой. Более трех месяцев добровольцы стояли плечом к плечу с морскими пехотинцами ТОФ. Не подвели. Гордимся", — написал он.По словам Кожемяко, отряд "Тигр" зарекомендовал себя как успешное подразделение, а добровольцы мужественно и честно выполняли свой долг. На этой неделе бойцам отряда, отличившимся в спецоперации, вручили краевые медали за боевые заслуги и единовременные выплаты по 50 тысяч рублей.Как заявляли власти, всего в этому году выпустят 200 таких медалей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владивосток, украина, приморский край, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владивосток, Украина, Приморский край, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России
10:23 27.11.2022 (обновлено: 10:50 27.11.2022)
Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации
Кожемяко рассказал о возвращении во Владивосток со спецоперации добровольцев отряда "Тигр"