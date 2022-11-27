https://ria.ru/20221127/britaniya-1834630008.html

Британия передала Украине ракеты Brimstone-2

Британия передала Украине ракеты Brimstone-2 - РИА Новости, 27.11.2022

Британия передала Украине ракеты Brimstone-2

Министерство обороны Великобритании отправило Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, следует из поста ведомства в Twitter. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T21:01

2022-11-27T21:01

2022-11-27T23:46

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании отправило Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, следует из поста ведомства в Twitter.Ранее о передаче Британией украинским войскам ракет Brimstone-2 писала газета Telegraph. Около полугода назад Украине были переданы самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1."В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 украинским вооруженным силам", — говорится в сообщении британского министерства в Twitter.К публикации ведомства прикреплено видео, в котором запечатлена погрузка ракет на самолет британских ВВС.Количество переданных ракет, однако, не указывается.Ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что Лондон в ближайшее время завершит поставку около тысячи зенитных ракет на Украину. Отмечалось, что Британия передаст пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать цели в воздухе, включая беспилотники и крылатые ракеты.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833302912.html

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html

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