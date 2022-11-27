https://ria.ru/20221127/boeviki-1834636809.html

Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке

Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке - РИА Новости, 27.11.2022

Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что с начала операции "Коготь-замок" на севере Ирака нейтрализовано 480 боевиков запрещенной в стране... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T22:02

2022-11-27T22:02

2022-11-27T22:02

в мире

хулуси акар

мевлют чавушоглу

турция

ирак

мосул

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что с начала операции "Коготь-замок" на севере Ирака нейтрализовано 480 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).Турция в апреле начала военную операцию против боевиков запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК), она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы спецназ и ВВС. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ."С начала операции "Pençe Kilit" на севере Ирака нейтрализованы 480 террористов РКК. Борьба с терроризмом продолжится до тех пор, пока не будет устранен последний террорист", - приводит слова Акара агентство Anadolu.Глава турецкого военного ведомства напомнил, что "ранее в районе Зап на севере Ирака террористы РПК совершили нападение на турецких военных"."Сразу после инцидента с нападением турецкий спецназ начал операцию против террористов. По сегодняшний день нейтрализованы 13 террористов, среди которых боевики, причастные к гибели турецких военнослужащих", - сказал Акар.Вооруженный конфликт с "Рабочей партией Курдистана" начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20221127/turtsiya-1834541359.html

https://ria.ru/20221127/erdogan-1834633878.html

турция

ирак

мосул

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хулуси акар, мевлют чавушоглу, турция, ирак, мосул, рабочая партия курдистана