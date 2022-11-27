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Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке - РИА Новости, 27.11.2022
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Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке
Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке - РИА Новости, 27.11.2022
Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что с начала операции "Коготь-замок" на севере Ирака нейтрализовано 480 боевиков запрещенной в стране... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T22:02
2022-11-27T22:02
в мире
хулуси акар
мевлют чавушоглу
турция
ирак
мосул
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что с начала операции "Коготь-замок" на севере Ирака нейтрализовано 480 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).Турция в апреле начала военную операцию против боевиков запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК), она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы спецназ и ВВС. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ."С начала операции "Pençe Kilit" на севере Ирака нейтрализованы 480 террористов РКК. Борьба с терроризмом продолжится до тех пор, пока не будет устранен последний террорист", - приводит слова Акара агентство Anadolu.Глава турецкого военного ведомства напомнил, что "ранее в районе Зап на севере Ирака террористы РПК совершили нападение на турецких военных"."Сразу после инцидента с нападением турецкий спецназ начал операцию против террористов. По сегодняшний день нейтрализованы 13 террористов, среди которых боевики, причастные к гибели турецких военнослужащих", - сказал Акар.Вооруженный конфликт с "Рабочей партией Курдистана" начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20221127/turtsiya-1834541359.html
https://ria.ru/20221127/erdogan-1834633878.html
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в мире, хулуси акар, мевлют чавушоглу, турция, ирак, мосул, рабочая партия курдистана
В мире, Хулуси Акар, Мевлют Чавушоглу, Турция, Ирак, Мосул, Рабочая партия Курдистана
22:02 27.11.2022
 
Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке

Глава МО Турции Акар сообщил о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что с начала операции "Коготь-замок" на севере Ирака нейтрализовано 480 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Турция в апреле начала военную операцию против боевиков запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК), она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы спецназ и ВВС. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ.
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"С начала операции "Pençe Kilit" на севере Ирака нейтрализованы 480 террористов РКК. Борьба с терроризмом продолжится до тех пор, пока не будет устранен последний террорист", - приводит слова Акара агентство Anadolu.
Глава турецкого военного ведомства напомнил, что "ранее в районе Зап на севере Ирака террористы РПК совершили нападение на турецких военных".
"Сразу после инцидента с нападением турецкий спецназ начал операцию против террористов. По сегодняшний день нейтрализованы 13 террористов, среди которых боевики, причастные к гибели турецких военнослужащих", - сказал Акар.
Вооруженный конфликт с "Рабочей партией Курдистана" начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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В миреХулуси АкарМевлют ЧавушоглуТурцияИракМосулРабочая партия Курдистана
 
 
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