Турция сообщила о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке
Глава МО Турции Акар сообщил о нейтрализации 480 боевиков РПК с начала операции в Ираке
© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что с начала операции "Коготь-замок" на севере Ирака нейтрализовано 480 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Турция в апреле начала военную операцию против боевиков запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК), она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы спецназ и ВВС. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ.
"С начала операции "Pençe Kilit" на севере Ирака нейтрализованы 480 террористов РКК. Борьба с терроризмом продолжится до тех пор, пока не будет устранен последний террорист", - приводит слова Акара агентство Anadolu.
Глава турецкого военного ведомства напомнил, что "ранее в районе Зап на севере Ирака террористы РПК совершили нападение на турецких военных".
"Сразу после инцидента с нападением турецкий спецназ начал операцию против террористов. По сегодняшний день нейтрализованы 13 террористов, среди которых боевики, причастные к гибели турецких военнослужащих", - сказал Акар.
Вооруженный конфликт с "Рабочей партией Курдистана" начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.