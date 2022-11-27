https://ria.ru/20221127/avariya-1834597283.html
В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла
В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла - РИА Новости, 27.11.2022
В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла
В Абакане из-за порыва трубопровода без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых живут 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:11
2022-11-27T17:11
2022-11-27T17:11
абакан
происшествия
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. В Абакане из-за порыва трубопровода без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых живут 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Без теплоснабжения в данный момент находятся 270 домов в Абакане, где проживает 70 тысяч жителей", - сказал собеседник агентства.По информации ведомства, порыв произошел на трубопроводе в воскресенье днем. В данный момент ведутся восстановительные работы. Примерное время восстановления теплоснабжения в аварийном режиме – ночь воскресенья. Полная ликвидация планируется в понедельник утром.В данный момент в Абакане около 20 градусов мороза. В МЧС сообщили, что температура в домах не достигла критично низкого уровня.
https://ria.ru/20221126/astana-1834492968.html
https://ria.ru/20220830/kherson-1813221499.html
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абакан, происшествия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Абакан, Происшествия, ЖКХ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла
В Абакане из-за аварии без тепла остались 14 социальных объектов и 270 жилых домов