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В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла - РИА Новости, 27.11.2022
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В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла
В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла - РИА Новости, 27.11.2022
В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла
В Абакане из-за порыва трубопровода без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых живут 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:11
2022-11-27T17:11
абакан
происшествия
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. В Абакане из-за порыва трубопровода без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых живут 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Без теплоснабжения в данный момент находятся 270 домов в Абакане, где проживает 70 тысяч жителей", - сказал собеседник агентства.По информации ведомства, порыв произошел на трубопроводе в воскресенье днем. В данный момент ведутся восстановительные работы. Примерное время восстановления теплоснабжения в аварийном режиме – ночь воскресенья. Полная ликвидация планируется в понедельник утром.В данный момент в Абакане около 20 градусов мороза. В МЧС сообщили, что температура в домах не достигла критично низкого уровня.
https://ria.ru/20221126/astana-1834492968.html
https://ria.ru/20220830/kherson-1813221499.html
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абакан, происшествия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Абакан, Происшествия, ЖКХ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:11 27.11.2022
 
В Абакане из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла

В Абакане из-за аварии без тепла остались 14 социальных объектов и 270 жилых домов

CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Город Абакан
Город Абакан - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
Город Абакан. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. В Абакане из-за порыва трубопровода без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых живут 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Без теплоснабжения в данный момент находятся 270 домов в Абакане, где проживает 70 тысяч жителей", - сказал собеседник агентства.
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По информации ведомства, порыв произошел на трубопроводе в воскресенье днем. В данный момент ведутся восстановительные работы. Примерное время восстановления теплоснабжения в аварийном режиме – ночь воскресенья. Полная ликвидация планируется в понедельник утром.
В данный момент в Абакане около 20 градусов мороза. В МЧС сообщили, что температура в домах не достигла критично низкого уровня.
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