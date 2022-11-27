https://ria.ru/20221127/aeroekspress-1834557244.html

"Аэроэкспрессы" в Шереметьево начали курсировать по обычному графику

"Аэроэкспрессы" в Шереметьево начали курсировать по обычному графику - РИА Новости, 27.11.2022

"Аэроэкспрессы" в Шереметьево начали курсировать по обычному графику

Поезда "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево" и обратно после корректировки в эти выходные графика из-за модернизации инфраструктуры возобновили курсирование... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:35

2022-11-27T12:35

2022-11-27T12:35

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево" и обратно после корректировки в эти выходные графика из-за модернизации инфраструктуры возобновили курсирование по стандартному расписанию, сообщили РИА Новости в компании.Изменения в графике движения 26-27 ноября были необходимы, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией. После запуска новой ж/д линии "Лобня – Аэропорт Шереметьево" время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала."Аэроэкспрессы между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" курсируют каждые 30-40 минут по стандартному расписанию после технологического перерыва в движении", - сообщили в компании в воскресенье."Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и основными аэропортами Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Компания имеет свой терминал в аэропорту "Шереметьево". Ежедневно "аэроэкспрессы" выполняют в среднем 198 рейсов. Для интеграции "аэроэкспрессов" в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлен до Одинцова.В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".

https://ria.ru/20221126/aeroekspress-1834387216.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)