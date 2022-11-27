https://ria.ru/20221127/advent-1833870798.html

Адвент, начало нового церковного года в католической церкви

Адвент, начало нового церковного года в католической церкви - РИА Новости, 27.11.2022

Адвент, начало нового церковного года в католической церкви

Адвент (от латинского adventus – пришествие) – в католической церкви литургическое время, предшествующее Рождеству Христову и начинающее литургический... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T01:22

2022-11-27T01:22

2022-11-27T01:22

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833873213_0:58:3098:1801_1920x0_80_0_0_ee78dd83cfa23c7c3dde3950f1309d5a.jpg

Адвент (от латинского adventus – пришествие) – в католической церкви литургическое время, предшествующее Рождеству Христову и начинающее литургический (церковный) год. Адвент продолжается от 23 до 28 дней и охватывает четыре воскресенья. Он начинается в воскресенье, ближайшее ко дню святого Андрея – 30 ноября. Первый день Адвента определяется как четвертое воскресенье до Рождества.В 2022 году начало Адвента приходится на 27 ноября.Все воскресенья Адвента, который длится вплоть до 24 декабря, приравнены по своей значимости к великим праздникам. Первое воскресенье Адвента считается началом нового литургического (церковного) года. Обычай подготовки к празднованию Рождества засвидетельствован в конце IV века, когда Сарагосский собор 380 года предписал не пропускать богослужений ни в один из дней с 17 декабря до праздника Богоявления. К VI веку на Западе широко распространилась практика подготовки к Рождеству постом, продолжительность и строгость которого варьировались. В одних регионах он начинался с середины ноября, а в других его предписывалось соблюдать с осеннего равноденствия (правило сохранилось вплоть до наших дней в уставах некоторых монашеских орденов).Постепенно Адвент оформился на Западе как особое литургическое время с собственной спецификой богослужения. К эпохе зрелого Средневековья в различных западных литургических обрядах закрепилась определенная продолжительность Адвента. В мозарабском и амвросианском обрядах он начинается с воскресенья в середине ноября, включая шесть воскресений, в римско-католическом – с воскресенья, ближайшего к 30 ноября.В наше время Адвент в латинском обряде практически утратил характер поста, за исключением отдельных регионов, где сохраняются обычаи соблюдения некоторых постных дней, особенно Рождественского сочельника.В понимании католиков западных обрядов Адвент является временем благоговейного и радостного ожидания. С одной стороны, это период подготовки к празднованию Рождества, с другой стороны – время, когда души верующих обращаются к ожиданию Второго пришествия Христа в конце времен.Каждое из воскресений Адвента имеет определенную тему, которая находит свое выражение в евангельском чтении на мессе. В латинском обряде первое воскресенье посвящается будущему пришествию Христа в конце времен, второе и третье – Иоанну Крестителю, предварившему общественное служение Христа, а четвертое – событиям, предшествовавшим рождению Иисуса Христа и особому месту Девы Марии в тайне Боговоплощения.Подобно Великому посту, Адвент рассматривается как время усиленного покаяния.Католическая литургия Адвента, будучи покаянной по тону, что подчеркивается использованием фиолетовых облачений, пронизана вместе с тем многочисленными мотивами, связанными с ожиданием Рождества Христова, а поучения строятся преимущественно на пророчествах Исайи. В третье воскресенье Адвента, называемое Gaudete ("Возрадуйтесь!"), священники облачаются в розовые одеяния, звучит орган.Также в дни Адвента в честь Пресвятой Девы Марии служатся утренние мессы, так называемые "рораты". Главным символом этой мессы является зажженная свеча, которая, в свою очередь, символизирует Богородицу.В каждом католическом приходе в Адвент проводятся духовные упражнения (реколекции). Католик обязан быть готовым к встрече со Христом через постоянное обращение. Верующим рекомендуется приступать к таинству исповеди. В это время в приходах исповедует больше священников, чем обычно.В период Адвента в католическом храме устанавливают венок Адвента, имеющий круглую форму и символизирующую единство семьи – мужа и жены, родителей и детей, единство прихода. Четыре свечи на таком венке означают четыре недели Адвента.Сама свеча – символ Христа, которая обычно зажигается перед алтарем каждую неделю Адвента. Венок Адвента верующие могут готовить и у себя дома. Многие католики с первого Адвента начинают украшать свои квартиры и дома рождественской символикой – еловыми ветками, украшениями и гирляндами.Также в католических храмах устанавливают ясли, напоминающие обстоятельства рождения Иисуса Христа в бедности. Во время Адвента в яслях отсутствует фигурка Младенца Иисуса, которая помещается туда в сам праздник Рождества Христова.Для детей родители готовят особый подарок – календарь Адвента, главное в котором – сюрприз на каждый день. В календаре столько же закрытых окошечек или дверок, сколько дней до Рождества. Каждый день ребенок открывает одно из окошек и находит внутри небольшой подарок – сладость или игрушку.Непременный атрибут праздника – Рождественская лестница, своеобразный календарь Адвента: число ее ступеней равно предрождественскому периоду ожидания. Обычно у верхней ступеньки вешают Вифлеемскую звезду – символ Рождества, а у нижней – пустые ясли с сеном. И каждый день верующие двигают вниз по ступенькам фигурку Младенца Христа, которая 25 декабря должна очутиться в своей земной колыбели. Правда, в настоящее время распространен укороченный вариант: четыре ступени – по числу воскресений Адвента. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире