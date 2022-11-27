https://ria.ru/20221127/abakan-1834606965.html

В Абакане устранили аварию из-за которой от тепла были отключены 270 домов

В Абакане устранили аварию из-за которой от тепла были отключены 270 домов - РИА Новости, 27.11.2022

В Абакане устранили аварию из-за которой от тепла были отключены 270 домов

Аварию в столице Хакасии Абакане, где от тепла были отключены 270 домов и 14 социальных объектов, устранили, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T18:35

2022-11-27T18:35

2022-11-27T18:35

происшествия

жкх

абакан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Аварию в столице Хакасии Абакане, где от тепла были отключены 270 домов и 14 социальных объектов, устранили, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что в Абакане из-за порыва трубопровода без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых проживает 70 тысяч человек."Аварию устранили. В данный момент идет наполнение теплоносителем", - сказал собеседник агентства.В данный момент в Абакане около 20 градусов мороза. В МЧС сообщили, что температура в домах не успела достигнуть критично низкого уровня.

https://realty.ria.ru/20221014/khakasiya-1823909855.html

абакан

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, абакан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)