https://ria.ru/20221126/zerno-1834495033.html

Киев вновь заявил о намерении отправить зерно в Африку и Азию

Киев вновь заявил о намерении отправить зерно в Африку и Азию - РИА Новости, 26.11.2022

Киев вновь заявил о намерении отправить зерно в Африку и Азию

Киев вновь заявил о намерении отправить зерно в Африку и Азию в рамках новой инициативы "Зерно из Украины", согласно которой Украина обязуется обеспечить... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:50

2022-11-26T20:50

2022-11-26T20:52

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Киев вновь заявил о намерении отправить зерно в Африку и Азию в рамках новой инициативы "Зерно из Украины", согласно которой Украина обязуется обеспечить украинским продовольствием те страны, где есть угроза голода, заявил Владимир Зеленский на Международном саммите по продовольственной безопасности.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки."Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 миллионов человек. По этому пути Украина уже сделала первые шаги – отправила первые корабли. В середине ноября – 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Сегодня загружается еще одно судно. Это еще 30 тысяч тонн пшеницы для людей в Эфиопии. Сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом", – приводит слова Зеленского его сайт.По его словам, всего по программе "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine) к концу следующей весны планируется отправка из портов минимум 60 судов, не менее 10 в месяц в страны, которые под угрозой голода и засухи - это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Зеленский также предложил создать новый международный институт со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые кризисы.Между тем, действия Зеленского необходимо скорее всего воспринимать, как реакцию на российское предложение - обеспечить бесплатным зерном Африку. Теперь Зеленский хочет перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь три процента из всего зерна отправленного из Украины. Кроме того, как неоднократно отмечало РИА Новости, в самой Украине цены на хлеб, муку растут опережающими инфляцию темпами.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20221118/sredstva-1832671457.html

https://ria.ru/20221115/zerno-1831696035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, владимир путин, африка, азия, киев, экономика, украина, россия, оон