https://ria.ru/20221126/zelenskiy-1834502801.html
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины - РИА Новости, 26.11.2022
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины и международного порядка на состоявшемся в субботу совместном заседании членов... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:50
2022-11-26T21:50
2022-11-26T21:50
в мире
владимир зеленский
украина
литва
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нато
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины и международного порядка на состоявшемся в субботу совместном заседании членов "Люблинского треугольника", заявил Владимир Зеленский."Люблинский треугольник" создан в июле 2020 года в польском городе Люблине для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, главной целью альянса является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский союз и НАТО. Как правило, все заявления Люблинского треугольника носят отчетливый антироссийский характер.
https://ria.ru/20221125/peregovory-1834340366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, литва, польша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Литва, Польша, НАТО
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины
Зеленский: премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины