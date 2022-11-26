https://ria.ru/20221126/zelenskiy-1834502801.html

Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины

Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины - РИА Новости, 26.11.2022

Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины

Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины и международного порядка на состоявшемся в субботу совместном заседании членов... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:50

2022-11-26T21:50

2022-11-26T21:50

в мире

владимир зеленский

украина

литва

польша

нато

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины и международного порядка на состоявшемся в субботу совместном заседании членов "Люблинского треугольника", заявил Владимир Зеленский."Люблинский треугольник" создан в июле 2020 года в польском городе Люблине для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, главной целью альянса является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский союз и НАТО. Как правило, все заявления Люблинского треугольника носят отчетливый антироссийский характер.

https://ria.ru/20221125/peregovory-1834340366.html

украина

литва

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, украина, литва, польша, нато