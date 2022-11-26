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Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины - РИА Новости, 26.11.2022
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Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины - РИА Новости, 26.11.2022
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины и международного порядка на состоявшемся в субботу совместном заседании членов... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:50
2022-11-26T21:50
в мире
владимир зеленский
украина
литва
польша
нато
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины и международного порядка на состоявшемся в субботу совместном заседании членов "Люблинского треугольника", заявил Владимир Зеленский."Люблинский треугольник" создан в июле 2020 года в польском городе Люблине для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, главной целью альянса является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский союз и НАТО. Как правило, все заявления Люблинского треугольника носят отчетливый антироссийский характер.
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в мире, владимир зеленский, украина, литва, польша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Литва, Польша, НАТО
21:50 26.11.2022
 
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины

Зеленский: премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление о поддержке Украины и международного порядка на состоявшемся в субботу совместном заседании членов "Люблинского треугольника", заявил Владимир Зеленский.
Киеве состоялась встреча "Люблинского треугольника" на уровне премьеров. Украина, Польша и Литва подписали совместное заявление относительно дальнейшей поддержки Украины и международного правопорядка", - сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
"Люблинский треугольник" создан в июле 2020 года в польском городе Люблине для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, главной целью альянса является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский союз и НАТО. Как правило, все заявления Люблинского треугольника носят отчетливый антироссийский характер.
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