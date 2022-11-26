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Бывший офицер ЦРУ увидел скрытый смысл в поведении Зеленского - РИА Новости, 26.11.2022
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Бывший офицер ЦРУ увидел скрытый смысл в поведении Зеленского
Бывший офицер ЦРУ увидел скрытый смысл в поведении Зеленского - РИА Новости, 26.11.2022
Бывший офицер ЦРУ увидел скрытый смысл в поведении Зеленского
Действия Владимира Зеленского после падения ракеты на территории Польши указывают на стремление украинского лидера столкнуть НАТО и Россию, заявил бывший офицер РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:45
2022-11-26T16:27
в мире
владимир зеленский
филип джиральди
владимир путин
польша
россия
украина
нато
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского после падения ракеты на территории Польши указывают на стремление украинского лидера столкнуть НАТО и Россию, заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ракета упала в Люблинском воеводстве, на польско-украинской границе, вечером 15 ноября. В Варшаве сперва утверждали, что это боеприпас российского производства, но затем признали, что ракета была украинской. Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к этому инциденту, а спустя сутки говорил, что его уверенность уже не стопроцентная."Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт", — отметил Джиральди.Спикер подчеркнул, что заявления Киева о том, что к ЧП якобы причастна Москва, были необоснованными и противоречили имеющимся доказательствам. По его словам, сомнений в украинском происхождении ракеты нет, так как траектория ее движения отслеживалась. Кроме того, ракет такого типа нет в российском арсенале."Зеленский хотел обратиться к НАТО со словами о том, что это нарушение пятой статьи устава НАТО. Нападение на члена альянса, следовательно, все члены НАТО должны выступить против агрессора, то есть развязать полномасштабную войну против России", — пояснил офицер.В российском Минобороны отметили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а заявления о причастности Москвы назвали провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834454203.html
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в мире, владимир зеленский, филип джиральди, владимир путин, польша, россия, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Филип Джиральди, Владимир Путин, Польша, Россия, Украина, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
15:45 26.11.2022 (обновлено: 16:27 26.11.2022)
 
Бывший офицер ЦРУ увидел скрытый смысл в поведении Зеленского

Бывший офицер ЦРУ Джиральди: Зеленский хочет втянуть США и НАТО в конфликт

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского после падения ракеты на территории Польши указывают на стремление украинского лидера столкнуть НАТО и Россию, заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ракета упала в Люблинском воеводстве, на польско-украинской границе, вечером 15 ноября. В Варшаве сперва утверждали, что это боеприпас российского производства, но затем признали, что ракета была украинской. Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к этому инциденту, а спустя сутки говорил, что его уверенность уже не стопроцентная.
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"Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт", — отметил Джиральди.
Спикер подчеркнул, что заявления Киева о том, что к ЧП якобы причастна Москва, были необоснованными и противоречили имеющимся доказательствам. По его словам, сомнений в украинском происхождении ракеты нет, так как траектория ее движения отслеживалась. Кроме того, ракет такого типа нет в российском арсенале.
"Зеленский хотел обратиться к НАТО со словами о том, что это нарушение пятой статьи устава НАТО. Нападение на члена альянса, следовательно, все члены НАТО должны выступить против агрессора, то есть развязать полномасштабную войну против России", — пояснил офицер.
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В российском Минобороны отметили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а заявления о причастности Москвы назвали провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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