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Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ - РИА Новости, 26.11.2022
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Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ
Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ - РИА Новости, 26.11.2022
Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ
Внесение законопроекта о запрете РПЦ на территории Украины и "религиозных организаций, которые являются ее частью" или канонически ей подчинены (фактически,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T03:26
2022-11-26T03:26
петр порошенко
николай балашов
ирина фриз
украина
киев
донбасс
русская православная церковь
украинская православная церковь
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Внесение законопроекта о запрете РПЦ на территории Украины и "религиозных организаций, которые являются ее частью" или канонически ей подчинены (фактически, речь про Украинскую православную церковь), говорит о ненависти к православию, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.На сайте Верховной рады Украины опубликован текст законопроекта о запрете РПЦ на территории этой страны, внесенный ранее. В документе сказано, что "деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, а также религиозных центров, которые входят в состав или признают (декларируют) в любой форме подчинение в канонических, организационных, иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена".В законопроекте также говорится, что религиозная организация может использовать в своем именовании "православный" или "православная" исключительно в том случае, если эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). В пояснительной записке к законопроекту РПЦ обвиняют в том, что на территории Украины "распространяет идеологию "русского мира", а также "использует свой статус для антиукраинской подрывной деятельности и раскола среди православного населения Украины".Собор УПЦ 27 мая 2022 года объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской православной церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы."Такие законодательные предложения являются попыткой грубого вмешательства светского государства в религиозную жизнь, попирающего права граждан Украины на свободу совести и нарушающего Конституцию страны. Трудно сказать, чего тут больше - ненависти к православию как таковому, желания еще больше разжечь гражданское противостояние в собственной стране или просто жажды получить больше упоминаний в СМИ и повысить личный политический "рейтинг", - сказал Балашов.Он напомнил, что ранее украинские законодатели уже пытались принудительно переименовать Украинскую православную церковь. Так, пояснил священник, закон Украины №2662-VIII вступил в силу еще в 2018 году, "однако Киевская митрополия обратилась тогда в Окружной административный суд Киева с иском к минкультуры Украины, и применение данного закона по отношению к УПЦ было приостановлено"."Теперь депутаты от партии "Европейская солидарность" решили пойти дальше: единственную каноническую православную церковь на Украине запретить вовсе, обвинив ее в "подрывной деятельности". А право именоваться православными - закрепить лишь за религиозными последователями экс-президент Украины Петра Порошенко (то есть за раскольнической Православной церковью Украины - ред.). Порошенко был главным деятелем в получении неканонической "автокефалии" украинскими раскольниками и заседал, наряду с константинопольскими иерархами, в президиуме "объединительного собора", учредившего упомянутую в законопроекте "Православную церковь Украины", не признанную доныне большинством Православных поместных церквей мира", - заключил представитель РПЦ.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.После признания ПЦУ на Украине началась масштабная кампания против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата – крупнейшей в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих. В последнее время давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.Весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. Депутат Верховной рады Ирина Фриз 23 ноября заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.В октябре Служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. Украинское издание "Страна.ua" 22 ноября сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/rpts-1833570092.html
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петр порошенко, николай балашов, ирина фриз, украина, киев, донбасс, русская православная церковь, украинская православная церковь, верховная рада украины
Петр Порошенко, Николай Балашов, Ирина Фриз, Украина, Киев, Донбасс, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
03:26 26.11.2022
 
Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ

Представитель РПЦ Балашов: украинский законопроект говорит о ненависти к православию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУкраинские флаги верующих на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские флаги верующих на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Внесение законопроекта о запрете РПЦ на территории Украины и "религиозных организаций, которые являются ее частью" или канонически ей подчинены (фактически, речь про Украинскую православную церковь), говорит о ненависти к православию, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
На сайте Верховной рады Украины опубликован текст законопроекта о запрете РПЦ на территории этой страны, внесенный ранее. В документе сказано, что "деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, а также религиозных центров, которые входят в состав или признают (декларируют) в любой форме подчинение в канонических, организационных, иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:22В мире
Рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине
В законопроекте также говорится, что религиозная организация может использовать в своем именовании "православный" или "православная" исключительно в том случае, если эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). В пояснительной записке к законопроекту РПЦ обвиняют в том, что на территории Украины "распространяет идеологию "русского мира", а также "использует свой статус для антиукраинской подрывной деятельности и раскола среди православного населения Украины".
Собор УПЦ 27 мая 2022 года объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской православной церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
"Такие законодательные предложения являются попыткой грубого вмешательства светского государства в религиозную жизнь, попирающего права граждан Украины на свободу совести и нарушающего Конституцию страны. Трудно сказать, чего тут больше - ненависти к православию как таковому, желания еще больше разжечь гражданское противостояние в собственной стране или просто жажды получить больше упоминаний в СМИ и повысить личный политический "рейтинг", - сказал Балашов.
Он напомнил, что ранее украинские законодатели уже пытались принудительно переименовать Украинскую православную церковь. Так, пояснил священник, закон Украины №2662-VIII вступил в силу еще в 2018 году, "однако Киевская митрополия обратилась тогда в Окружной административный суд Киева с иском к минкультуры Украины, и применение данного закона по отношению к УПЦ было приостановлено".
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"Теперь депутаты от партии "Европейская солидарность" решили пойти дальше: единственную каноническую православную церковь на Украине запретить вовсе, обвинив ее в "подрывной деятельности". А право именоваться православными - закрепить лишь за религиозными последователями экс-президент Украины Петра Порошенко (то есть за раскольнической Православной церковью Украины - ред.). Порошенко был главным деятелем в получении неканонической "автокефалии" украинскими раскольниками и заседал, наряду с константинопольскими иерархами, в президиуме "объединительного собора", учредившего упомянутую в законопроекте "Православную церковь Украины", не признанную доныне большинством Православных поместных церквей мира", - заключил представитель РПЦ.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
После признания ПЦУ на Украине началась масштабная кампания против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата – крупнейшей в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих. В последнее время давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
Весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. Депутат Верховной рады Ирина Фриз 23 ноября заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.
В октябре Служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. Украинское издание "Страна.ua" 22 ноября сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 13:29Религия
Ковитиди прокомментировала законопроект о запрете РПЦ на Украине
 
Петр ПорошенкоНиколай БалашовИрина ФризУкраинаКиевДонбассРусская православная церковьУкраинская православная церковьВерховная Рада Украины
 
 
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