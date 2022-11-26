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Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ

Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ - РИА Новости, 26.11.2022

Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ

Внесение законопроекта о запрете РПЦ на территории Украины и "религиозных организаций, которые являются ее частью" или канонически ей подчинены (фактически,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T03:26

2022-11-26T03:26

2022-11-26T03:26

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Внесение законопроекта о запрете РПЦ на территории Украины и "религиозных организаций, которые являются ее частью" или канонически ей подчинены (фактически, речь про Украинскую православную церковь), говорит о ненависти к православию, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.На сайте Верховной рады Украины опубликован текст законопроекта о запрете РПЦ на территории этой страны, внесенный ранее. В документе сказано, что "деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, а также религиозных центров, которые входят в состав или признают (декларируют) в любой форме подчинение в канонических, организационных, иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена".В законопроекте также говорится, что религиозная организация может использовать в своем именовании "православный" или "православная" исключительно в том случае, если эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). В пояснительной записке к законопроекту РПЦ обвиняют в том, что на территории Украины "распространяет идеологию "русского мира", а также "использует свой статус для антиукраинской подрывной деятельности и раскола среди православного населения Украины".Собор УПЦ 27 мая 2022 года объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской православной церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы."Такие законодательные предложения являются попыткой грубого вмешательства светского государства в религиозную жизнь, попирающего права граждан Украины на свободу совести и нарушающего Конституцию страны. Трудно сказать, чего тут больше - ненависти к православию как таковому, желания еще больше разжечь гражданское противостояние в собственной стране или просто жажды получить больше упоминаний в СМИ и повысить личный политический "рейтинг", - сказал Балашов.Он напомнил, что ранее украинские законодатели уже пытались принудительно переименовать Украинскую православную церковь. Так, пояснил священник, закон Украины №2662-VIII вступил в силу еще в 2018 году, "однако Киевская митрополия обратилась тогда в Окружной административный суд Киева с иском к минкультуры Украины, и применение данного закона по отношению к УПЦ было приостановлено"."Теперь депутаты от партии "Европейская солидарность" решили пойти дальше: единственную каноническую православную церковь на Украине запретить вовсе, обвинив ее в "подрывной деятельности". А право именоваться православными - закрепить лишь за религиозными последователями экс-президент Украины Петра Порошенко (то есть за раскольнической Православной церковью Украины - ред.). Порошенко был главным деятелем в получении неканонической "автокефалии" украинскими раскольниками и заседал, наряду с константинопольскими иерархами, в президиуме "объединительного собора", учредившего упомянутую в законопроекте "Православную церковь Украины", не признанную доныне большинством Православных поместных церквей мира", - заключил представитель РПЦ.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.После признания ПЦУ на Украине началась масштабная кампания против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата – крупнейшей в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих. В последнее время давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.Весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. Депутат Верховной рады Ирина Фриз 23 ноября заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.В октябре Служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. Украинское издание "Страна.ua" 22 ноября сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/rpts-1833570092.html

https://ria.ru/20220330/rpts-1780852293.html

https://ria.ru/20221123/rpts-1833631803.html

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петр порошенко, николай балашов, ирина фриз, украина, киев, донбасс, русская православная церковь, украинская православная церковь, верховная рада украины