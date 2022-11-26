https://ria.ru/20221126/walmart-1834396028.html
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги - РИА Новости, 26.11.2022
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги
Американец, устроивший массовое убийство в универмаге в штате Виргиния, жаловался, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком, сообщает New York... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T05:13
2022-11-26T05:13
2022-11-26T13:39
в мире
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walmart
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американец, устроивший массовое убийство в универмаге в штате Виргиния, жаловался, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком, сообщает New York Post."Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер", — цитирует издание послание из телефона преступника.Полиция обнародовала отредактированную записку стрелявшего. В ней он, в частности, извиняется за то, что все пошло не по плану. "Извините все, я не планировал этого. Все произошло так, будто меня вел Сатана", — приводит его слова газета.Преступник заявил также, что не намеревался кого-либо убивать."Я вообще-то был одним из самых любящих людей на Земле, если бы вы могли узнать меня", — уверяет он.Стрелявший упомянул и родителей, заявив, что хотел бы начать с нуля и чтобы они обращали больше внимания на его дефицит социализации. Инцидент в магазине сети Walmart в городе Чесапик произошел 22 ноября. Работник универмага, 31-летний Андре Бинг, застрелил шестерых человек и покончил с собой. Пистолет он приобрел легально тем же утром.Дамер — серийный убийца и насильник, с 1978 по 1991 год его жертвами стали 17 человек. В этом году Netflix выпустил сериал о тех событиях.
https://ria.ru/20221123/strelba-1833536694.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, виргиния, walmart, netflix
В мире, Виргиния, Walmart, Netflix
05:13 26.11.2022 (обновлено: 13:39 26.11.2022)
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги
NYP: устроивший стрельбу в универмаге Walmart писал, что коллеги сравнивали его с маньяком
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости.
Американец, устроивший массовое убийство в универмаге в штате Виргиния, жаловался, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком, сообщает
New York Post.
"Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер", — цитирует издание послание из телефона преступника.
Полиция обнародовала отредактированную записку стрелявшего. В ней он, в частности, извиняется за то, что все пошло не по плану.
"Извините все, я не планировал этого. Все произошло так, будто меня вел Сатана", — приводит его слова газета.
Преступник заявил также, что не намеревался кого-либо убивать.
"Я вообще-то был одним из самых любящих людей на Земле, если бы вы могли узнать меня", — уверяет он.
Стрелявший упомянул и родителей, заявив, что хотел бы начать с нуля и чтобы они обращали больше внимания на его дефицит социализации.
Инцидент в магазине сети Walmart в городе Чесапик произошел 22 ноября. Работник универмага, 31-летний Андре Бинг, застрелил шестерых человек и покончил с собой. Пистолет он приобрел легально тем же утром.
Дамер — серийный убийца и насильник, с 1978 по 1991 год его жертвами стали 17 человек. В этом году Netflix
выпустил сериал о тех событиях.