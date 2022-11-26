Рейтинг@Mail.ru
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/walmart-1834396028.html
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги - РИА Новости, 26.11.2022
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги
Американец, устроивший массовое убийство в универмаге в штате Виргиния, жаловался, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком, сообщает New York... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T05:13
2022-11-26T13:39
в мире
виргиния
walmart
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f52b71791e1e649d01d15f90fcfff457.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американец, устроивший массовое убийство в универмаге в штате Виргиния, жаловался, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком, сообщает New York Post."Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер", — цитирует издание послание из телефона преступника.Полиция обнародовала отредактированную записку стрелявшего. В ней он, в частности, извиняется за то, что все пошло не по плану. "Извините все, я не планировал этого. Все произошло так, будто меня вел Сатана", — приводит его слова газета.Преступник заявил также, что не намеревался кого-либо убивать."Я вообще-то был одним из самых любящих людей на Земле, если бы вы могли узнать меня", — уверяет он.Стрелявший упомянул и родителей, заявив, что хотел бы начать с нуля и чтобы они обращали больше внимания на его дефицит социализации. Инцидент в магазине сети Walmart в городе Чесапик произошел 22 ноября. Работник универмага, 31-летний Андре Бинг, застрелил шестерых человек и покончил с собой. Пистолет он приобрел легально тем же утром.Дамер — серийный убийца и насильник, с 1978 по 1991 год его жертвами стали 17 человек. В этом году Netflix выпустил сериал о тех событиях.
https://ria.ru/20221123/strelba-1833536694.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/strelba-1833749667.html
виргиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd206871147cb40e84abad115543ef55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виргиния, walmart, netflix
В мире, Виргиния, Walmart, Netflix
05:13 26.11.2022 (обновлено: 13:39 26.11.2022)
 
СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги

NYP: устроивший стрельбу в универмаге Walmart писал, что коллеги сравнивали его с маньяком

© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Morry Gash, File
Автомобиль полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американец, устроивший массовое убийство в универмаге в штате Виргиния, жаловался, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком, сообщает New York Post.
"Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер", — цитирует издание послание из телефона преступника.
Автомобиль полиции США
23 ноября, 07:56
В США произошла стрельба в магазине Walmart в штате Виргиния, есть погибшие
Полиция обнародовала отредактированную записку стрелявшего. В ней он, в частности, извиняется за то, что все пошло не по плану.
"Извините все, я не планировал этого. Все произошло так, будто меня вел Сатана", — приводит его слова газета.
Преступник заявил также, что не намеревался кого-либо убивать.
"Я вообще-то был одним из самых любящих людей на Земле, если бы вы могли узнать меня", — уверяет он.
Стрелявший упомянул и родителей, заявив, что хотел бы начать с нуля и чтобы они обращали больше внимания на его дефицит социализации.
Инцидент в магазине сети Walmart в городе Чесапик произошел 22 ноября. Работник универмага, 31-летний Андре Бинг, застрелил шестерых человек и покончил с собой. Пистолет он приобрел легально тем же утром.
Дамер — серийный убийца и насильник, с 1978 по 1991 год его жертвами стали 17 человек. В этом году Netflix выпустил сериал о тех событиях.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 17:46В мире
Полиция: стрельбу в магазине в США открыл работник этого супермаркета
 
В миреВиргинияWalmartNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала