https://ria.ru/20221126/walmart-1834396028.html

СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги

СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги - РИА Новости, 26.11.2022

СМИ: над устроившим стрельбу в универмаге Walmart насмехались коллеги

Американец, устроивший массовое убийство в универмаге в штате Виргиния, жаловался, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком, сообщает New York... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T05:13

2022-11-26T05:13

2022-11-26T13:39

в мире

виргиния

walmart

netflix

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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американец, устроивший массовое убийство в универмаге в штате Виргиния, жаловался, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком, сообщает New York Post."Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер", — цитирует издание послание из телефона преступника.Полиция обнародовала отредактированную записку стрелявшего. В ней он, в частности, извиняется за то, что все пошло не по плану. "Извините все, я не планировал этого. Все произошло так, будто меня вел Сатана", — приводит его слова газета.Преступник заявил также, что не намеревался кого-либо убивать."Я вообще-то был одним из самых любящих людей на Земле, если бы вы могли узнать меня", — уверяет он.Стрелявший упомянул и родителей, заявив, что хотел бы начать с нуля и чтобы они обращали больше внимания на его дефицит социализации. Инцидент в магазине сети Walmart в городе Чесапик произошел 22 ноября. Работник универмага, 31-летний Андре Бинг, застрелил шестерых человек и покончил с собой. Пистолет он приобрел легально тем же утром.Дамер — серийный убийца и насильник, с 1978 по 1991 год его жертвами стали 17 человек. В этом году Netflix выпустил сериал о тех событиях.

https://ria.ru/20221123/strelba-1833536694.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/strelba-1833749667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виргиния, walmart, netflix