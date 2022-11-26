https://ria.ru/20221126/vzryv-1834435411.html
В Днепропетровске прогремел второй взрыв
В Днепропетровске прогремел второй взрыв - РИА Новости, 26.11.2022
В Днепропетровске прогремел второй взрыв
Второй взрыв прогремел в украинском Днепропетровске, сигнал воздушной тревоги еще звучит, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:33
2022-11-26T13:33
2022-11-26T22:08
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днепр (город)
борис филатов
денис шмыгаль
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второй взрыв прогремел в украинском Днепропетровске, сигнал воздушной тревоги еще звучит, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное")."В Днепре снова прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты "Суспильного". Воздушная тревога в городе и области продолжается", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске и последовавшем затем пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога.Мэр города Борис Филатов в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию, отметив, что, по предварительным данным, инфраструктурные объекты не пострадали.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221126/trevoga-1834433543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепр (город), борис филатов, денис шмыгаль, украина
В мире, Днепр (город), Борис Филатов, Денис Шмыгаль, Украина
13:33 26.11.2022 (обновлено: 22:08 26.11.2022)
В Днепропетровске прогремел второй взрыв
В украинском Днепропетровске прогремел второй взрыв, звучит сигнал тревоги