https://ria.ru/20221126/vzryv-1834435411.html

В Днепропетровске прогремел второй взрыв

В Днепропетровске прогремел второй взрыв - РИА Новости, 26.11.2022

В Днепропетровске прогремел второй взрыв

Второй взрыв прогремел в украинском Днепропетровске, сигнал воздушной тревоги еще звучит, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:33

2022-11-26T13:33

2022-11-26T22:08

в мире

днепр (город)

борис филатов

денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второй взрыв прогремел в украинском Днепропетровске, сигнал воздушной тревоги еще звучит, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное")."В Днепре снова прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты "Суспильного". Воздушная тревога в городе и области продолжается", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске и последовавшем затем пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога.Мэр города Борис Филатов в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию, отметив, что, по предварительным данным, инфраструктурные объекты не пострадали.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221126/trevoga-1834433543.html

https://ria.ru/20221125/trevoga-1834110196.html

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, днепр (город), борис филатов, денис шмыгаль, украина