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Губернатор Калифорнии пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах - РИА Новости, 26.11.2022
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Губернатор Калифорнии пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах
Губернатор Калифорнии пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах - РИА Новости, 26.11.2022
Губернатор Калифорнии пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заверил президента США Джо Байдена в том, что не составит ему конкуренции, если тот решит баллотироваться на второй... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T20:05
2022-11-26T20:10
в мире
джо байден
гэвин ньюсом
дональд трамп
калифорния
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заверил президента США Джо Байдена в том, что не составит ему конкуренции, если тот решит баллотироваться на второй срок в 2024 году, пишет Politico.В Белом доме, по сведениям издания, были "всерьез раздражены" слухами о том, что 55-летний Ньюсом может бросить вызов 80-летнему Байдену и побороться за выдвижение в президенты от Демократической партии."Я сказал всем в Белом доме - от главы аппарата до первой леди... Я полностью с вами, считайте, что я с вами", - сказал в интервью Politico Ньюсом, переизбравшийся ранее в ноябре на второй губернаторский срок в самом многонаселенном американском штате.Издание пишет, что тот же самый посыл он донес до Байдена в ночь после выборов.Байден обещает определиться с участием в выборах 2024 года в ближайшие недели, посоветовавшись с семьей.Экс-президент Дональд Трамп уже объявил о намерении баллотироваться от Республиканской партии, где конкуренцию ему может составить губернатор Флориды Рон Десантис.
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в мире, джо байден, гэвин ньюсом, дональд трамп, калифорния, флорида, сша
В мире, Джо Байден, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп, Калифорния, Флорида, США
20:05 26.11.2022 (обновлено: 20:10 26.11.2022)
 
Губернатор Калифорнии пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах

Politico: губернатор Калифорнии Ньюсом пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заверил президента США Джо Байдена в том, что не составит ему конкуренции, если тот решит баллотироваться на второй срок в 2024 году, пишет Politico.
В Белом доме, по сведениям издания, были "всерьез раздражены" слухами о том, что 55-летний Ньюсом может бросить вызов 80-летнему Байдену и побороться за выдвижение в президенты от Демократической партии.
"Я сказал всем в Белом доме - от главы аппарата до первой леди... Я полностью с вами, считайте, что я с вами", - сказал в интервью Politico Ньюсом, переизбравшийся ранее в ноябре на второй губернаторский срок в самом многонаселенном американском штате.
Издание пишет, что тот же самый посыл он донес до Байдена в ночь после выборов.
Байден обещает определиться с участием в выборах 2024 года в ближайшие недели, посоветовавшись с семьей.
Экс-президент Дональд Трамп уже объявил о намерении баллотироваться от Республиканской партии, где конкуренцию ему может составить губернатор Флориды Рон Десантис.
Мишель Обама - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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В миреДжо БайденГэвин НьюсомДональд ТрампКалифорнияФлоридаСША
 
 
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