https://ria.ru/20221126/vybory-1834490198.html

Губернатор Калифорнии пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах

Губернатор Калифорнии пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах - РИА Новости, 26.11.2022

Губернатор Калифорнии пообещал Байдену не соперничать с ним на выборах

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заверил президента США Джо Байдена в том, что не составит ему конкуренции, если тот решит баллотироваться на второй... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:05

2022-11-26T20:05

2022-11-26T20:10

в мире

джо байден

гэвин ньюсом

дональд трамп

калифорния

флорида

сша

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заверил президента США Джо Байдена в том, что не составит ему конкуренции, если тот решит баллотироваться на второй срок в 2024 году, пишет Politico.В Белом доме, по сведениям издания, были "всерьез раздражены" слухами о том, что 55-летний Ньюсом может бросить вызов 80-летнему Байдену и побороться за выдвижение в президенты от Демократической партии."Я сказал всем в Белом доме - от главы аппарата до первой леди... Я полностью с вами, считайте, что я с вами", - сказал в интервью Politico Ньюсом, переизбравшийся ранее в ноябре на второй губернаторский срок в самом многонаселенном американском штате.Издание пишет, что тот же самый посыл он донес до Байдена в ночь после выборов.Байден обещает определиться с участием в выборах 2024 года в ближайшие недели, посоветовавшись с семьей.Экс-президент Дональд Трамп уже объявил о намерении баллотироваться от Республиканской партии, где конкуренцию ему может составить губернатор Флориды Рон Десантис.

https://ria.ru/20221115/vybory-1831643663.html

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флорида

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Евгения Нефедова

в мире, джо байден, гэвин ньюсом, дональд трамп, калифорния, флорида, сша