https://ria.ru/20221126/vsu-1834441950.html

Минобороны: на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ

Минобороны: на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ - РИА Новости, 26.11.2022

Минобороны: на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ

ВС РФ на Купянском направлении пресекли украинскую атаку на Новоселовское в ЛНР - уничтожено свыше 30 боевиков и 4 автомобиля, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:16

2022-11-26T14:16

2022-11-26T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

в мире

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВС РФ на Купянском направлении пресекли украинскую атаку на Новоселовское в ЛНР - уничтожено свыше 30 боевиков и 4 автомобиля, сообщили в субботу в Минобороны России."На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа" - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вооруженные силы украины, россия, в мире, луганская народная республика