https://ria.ru/20221126/vsu-1834441950.html
Минобороны: на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ
Минобороны: на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ - РИА Новости, 26.11.2022
Минобороны: на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ
ВС РФ на Купянском направлении пресекли украинскую атаку на Новоселовское в ЛНР - уничтожено свыше 30 боевиков и 4 автомобиля, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:16
2022-11-26T14:16
2022-11-26T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
в мире
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВС РФ на Купянском направлении пресекли украинскую атаку на Новоселовское в ЛНР - уничтожено свыше 30 боевиков и 4 автомобиля, сообщили в субботу в Минобороны России."На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа" - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Луганская Народная Республика
14:16 26.11.2022 (обновлено: 14:26 26.11.2022)
Минобороны: на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили более 30 боевиков ВСУ на Купянском направлении