https://ria.ru/20221126/vsu-1834422524.html

Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и пять танков

Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и пять танков - РИА Новости, 26.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и пять танков

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, пять танков и три гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T11:36

2022-11-26T11:36

2022-11-26T11:36

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, пять танков и три гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: пять танков (два Т-64БВ, два Т-72М1 и один Т-72Б3), три гаубицы Д-30, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники

https://ria.ru/20221126/avdeevka-1834393522.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины