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Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и пять танков
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и пять танков - РИА Новости, 26.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и пять танков
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, пять танков и три гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:36
2022-11-26T11:36
2022-11-26T11:36
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, пять танков и три гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: пять танков (два Т-64БВ, два Т-72М1 и один Т-72Б3), три гаубицы Д-30, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники
https://ria.ru/20221126/avdeevka-1834393522.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и пять танков
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 40 человек, пять танков и три гаубицы