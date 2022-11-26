https://ria.ru/20221126/vrachi-1834425667.html

Мурашко призвал увеличить численность медиков в новых регионах

Мурашко призвал увеличить численность медиков в новых регионах - РИА Новости, 26.11.2022

Мурашко призвал увеличить численность медиков в новых регионах

Численность медиков в новых регионах России необходимо увеличить, для этого, в том числе, два медицинских вуза в Донецке и Луганске вольются в российскую... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T12:02

2022-11-26T12:02

2022-11-26T12:02

россия

донецк

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Численность медиков в новых регионах России необходимо увеличить, для этого, в том числе, два медицинских вуза в Донецке и Луганске вольются в российскую систему высшего медицинского образования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют - Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что медицинскую документацию в новых регионах России врачи уже сегодня ведут на русском языке."Медицинская документация уже сегодня ведется на русском языке",- сказал министр.Мурашко добавил, что Минздрав РФ делает все расчеты по бюджетам, учитывая вхождение новых регионов в состав России, в том числе закладываются средства на ремонт медучреждений, оснащение медорганизаций и лекарственное обеспечение."Сегодня мы уже делаем все расчёты по бюджетам, необходимым как для повышения уровня оснащенности медицинских организаций, ремонта, по лекарственному обеспечению", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Министр также заявил, что законопроект об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов будет внесён в правительство РФ 1 декабря, в нем предусмотрены в том числе аспекты, касающиеся кадровых вопросов, медицинского образования, особенностей оказания медпомощи и регулирования медицинской продукции."В рамках федерального законопроекта сейчас подготовлены изменения об особенностях правового регулирования в области здравоохранения. 1 декабря этот проект будет внесен в правительство",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что в проекте описаны особенности интеграции системы здравоохранения новых регионов, которые касаются, в том числе кадровых вопросов, медицинского образования, регулирования медицинской продукции, особенностей оказания медицинской помощи, обязательного медицинского страхования.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221123/murashko-1833631463.html

https://ria.ru/20221123/lekarstva-1833622013.html

https://ria.ru/20221121/zdravookhranenie-1833067896.html

россия

донецк

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецк, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, общество, здоровье - общество