Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/vengriya-1834437101.html
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными - РИА Новости, 26.11.2022
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными
Обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, этому противоречит экономический рост, а Европарламент, призывающий лишить Будапешт... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:42
2022-11-26T13:42
в мире
венгрия
будапешт
брюссель
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, этому противоречит экономический рост, а Европарламент, призывающий лишить Будапешт финансирования, "ненавидит" правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Еврокомиссия в середине сентября предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции."Сейчас в Брюсселе есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство. И более того, мы успешны... Я всегда слышу обвинения, что в Венгрии есть коррупция. Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе. Если бы была систематическая коррупция, этого не было бы", - сказал Сийярто в эфире французского телеканала. Запись выступления размещена в соцсетях.По его словам, Венгрия и Еврокомиссия практически согласовали список из 17 пунктов, над которыми в настоящее время работает венгерский парламент. "Я вполне уверен, что все 17 правил получится принять. И тогда мяч будет на стороне Еврокомиссии. А Европарламент этого не касается. Европарламент - это политическое образование, которое выносит политические суждения. Там большинство левых, они ненавидят нас с политической точки зрения", - отметил он."В Венгрии правое, консервативное, патриотичное христианско-демократическое правительство. Они ненавидят нас с политической точки зрения, потому что мы идем против мейнстрима, но все равно успешны. Но это основано на решении венгров. Эти страны (поддержавшие механизм условности в отношении Венгрии - ред.) всегда говорят о демократии, тогда уважайте демократию! Венгерские граждане на четырех выборах подряд решили, что хотят то, что мы делаем", - сказал Сийярто.Еврокомиссия в апреле текущего года уведомила Венгрию о своих опасениях по поводу нарушений принципов верховенства права в стране, которые создают риски для бюджета ЕС. В частности, речь шла о недостатках в системе противодействия коррупции, проблемах в сфере государственных закупок.Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.В конце сентября Варга сообщила, что внесла в парламент два пакета законов, содержащих поправки к законодательству, касающемуся взаимодействия с антикоррупционным фондом и фондами общественных интересов. Она подчеркнула, что если все процедуры завершатся согласно графику до конца года, "Венгрия сможет вступить в 2023 год без потери средств". Парламент Венгрии 3 и 4 октября одобрил оба пакета законов, предложенных министром юстиции.
https://ria.ru/20221124/evrosoyuz-1834028186.html
https://ria.ru/20221122/sharf-1833384258.html
https://ria.ru/20221121/sanktsii-1832982254.html
венгрия
будапешт
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, брюссель, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, петер сийярто
В мире, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Петер Сийярто
13:42 26.11.2022
 
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными

Сийярто заявил, что Европарламент ненавидит правое правительство Венгрии

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, этому противоречит экономический рост, а Европарламент, призывающий лишить Будапешт финансирования, "ненавидит" правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Еврокомиссия в середине сентября предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 17:46Специальная военная операция на Украине
МИД Венгрии считает, что ЕС не должен превратиться в "займосоюз" для Киева
"Сейчас в Брюсселе есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство. И более того, мы успешны... Я всегда слышу обвинения, что в Венгрии есть коррупция. Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе. Если бы была систематическая коррупция, этого не было бы", - сказал Сийярто в эфире французского телеканала. Запись выступления размещена в соцсетях.
По его словам, Венгрия и Еврокомиссия практически согласовали список из 17 пунктов, над которыми в настоящее время работает венгерский парламент. "Я вполне уверен, что все 17 правил получится принять. И тогда мяч будет на стороне Еврокомиссии. А Европарламент этого не касается. Европарламент - это политическое образование, которое выносит политические суждения. Там большинство левых, они ненавидят нас с политической точки зрения", - отметил он.
"В Венгрии правое, консервативное, патриотичное христианско-демократическое правительство. Они ненавидят нас с политической точки зрения, потому что мы идем против мейнстрима, но все равно успешны. Но это основано на решении венгров. Эти страны (поддержавшие механизм условности в отношении Венгрии - ред.) всегда говорят о демократии, тогда уважайте демократию! Венгерские граждане на четырех выборах подряд решили, что хотят то, что мы делаем", - сказал Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак
22 ноября, 15:19
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"
Еврокомиссия в апреле текущего года уведомила Венгрию о своих опасениях по поводу нарушений принципов верховенства права в стране, которые создают риски для бюджета ЕС. В частности, речь шла о недостатках в системе противодействия коррупции, проблемах в сфере государственных закупок.
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.
В конце сентября Варга сообщила, что внесла в парламент два пакета законов, содержащих поправки к законодательству, касающемуся взаимодействия с антикоррупционным фондом и фондами общественных интересов. Она подчеркнула, что если все процедуры завершатся согласно графику до конца года, "Венгрия сможет вступить в 2023 год без потери средств". Парламент Венгрии 3 и 4 октября одобрил оба пакета законов, предложенных министром юстиции.
Вид Будапешта - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 07:07
Эксперт рассказал о сути нацконсультаций в Венгрии
 
В миреВенгрияБудапештБрюссельЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала