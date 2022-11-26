https://ria.ru/20221126/vengriya-1834437101.html
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными - РИА Новости, 26.11.2022
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными
Обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, этому противоречит экономический рост, а Европарламент, призывающий лишить Будапешт... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:42
2022-11-26T13:42
2022-11-26T13:42
в мире
венгрия
будапешт
брюссель
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, этому противоречит экономический рост, а Европарламент, призывающий лишить Будапешт финансирования, "ненавидит" правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Еврокомиссия в середине сентября предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции."Сейчас в Брюсселе есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство. И более того, мы успешны... Я всегда слышу обвинения, что в Венгрии есть коррупция. Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе. Если бы была систематическая коррупция, этого не было бы", - сказал Сийярто в эфире французского телеканала. Запись выступления размещена в соцсетях.По его словам, Венгрия и Еврокомиссия практически согласовали список из 17 пунктов, над которыми в настоящее время работает венгерский парламент. "Я вполне уверен, что все 17 правил получится принять. И тогда мяч будет на стороне Еврокомиссии. А Европарламент этого не касается. Европарламент - это политическое образование, которое выносит политические суждения. Там большинство левых, они ненавидят нас с политической точки зрения", - отметил он."В Венгрии правое, консервативное, патриотичное христианско-демократическое правительство. Они ненавидят нас с политической точки зрения, потому что мы идем против мейнстрима, но все равно успешны. Но это основано на решении венгров. Эти страны (поддержавшие механизм условности в отношении Венгрии - ред.) всегда говорят о демократии, тогда уважайте демократию! Венгерские граждане на четырех выборах подряд решили, что хотят то, что мы делаем", - сказал Сийярто.Еврокомиссия в апреле текущего года уведомила Венгрию о своих опасениях по поводу нарушений принципов верховенства права в стране, которые создают риски для бюджета ЕС. В частности, речь шла о недостатках в системе противодействия коррупции, проблемах в сфере государственных закупок.Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.В конце сентября Варга сообщила, что внесла в парламент два пакета законов, содержащих поправки к законодательству, касающемуся взаимодействия с антикоррупционным фондом и фондами общественных интересов. Она подчеркнула, что если все процедуры завершатся согласно графику до конца года, "Венгрия сможет вступить в 2023 год без потери средств". Парламент Венгрии 3 и 4 октября одобрил оба пакета законов, предложенных министром юстиции.
https://ria.ru/20221124/evrosoyuz-1834028186.html
https://ria.ru/20221122/sharf-1833384258.html
https://ria.ru/20221121/sanktsii-1832982254.html
венгрия
будапешт
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, брюссель, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, петер сийярто
В мире, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Петер Сийярто
Сийярто назвал обвинения Венгрии в коррупции необоснованными
Сийярто заявил, что Европарламент ненавидит правое правительство Венгрии
БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, этому противоречит экономический рост, а Европарламент, призывающий лишить Будапешт финансирования, "ненавидит" правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Еврокомиссия в середине сентября предложила Совету ЕС
ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиардов евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.
"Сейчас в Брюсселе
есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство. И более того, мы успешны... Я всегда слышу обвинения, что в Венгрии есть коррупция. Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе
. Если бы была систематическая коррупция, этого не было бы", - сказал Сийярто в эфире французского телеканала. Запись выступления размещена в соцсетях.
По его словам, Венгрия и Еврокомиссия практически согласовали список из 17 пунктов, над которыми в настоящее время работает венгерский парламент. "Я вполне уверен, что все 17 правил получится принять. И тогда мяч будет на стороне Еврокомиссии
. А Европарламент этого не касается. Европарламент - это политическое образование, которое выносит политические суждения. Там большинство левых, они ненавидят нас с политической точки зрения", - отметил он.
"В Венгрии правое, консервативное, патриотичное христианско-демократическое правительство. Они ненавидят нас с политической точки зрения, потому что мы идем против мейнстрима, но все равно успешны. Но это основано на решении венгров. Эти страны (поддержавшие механизм условности в отношении Венгрии - ред.) всегда говорят о демократии, тогда уважайте демократию! Венгерские граждане на четырех выборах подряд решили, что хотят то, что мы делаем", - сказал Сийярто.
Еврокомиссия в апреле текущего года уведомила Венгрию о своих опасениях по поводу нарушений принципов верховенства права в стране, которые создают риски для бюджета ЕС. В частности, речь шла о недостатках в системе противодействия коррупции, проблемах в сфере государственных закупок.
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.
В конце сентября Варга сообщила, что внесла в парламент два пакета законов, содержащих поправки к законодательству, касающемуся взаимодействия с антикоррупционным фондом и фондами общественных интересов. Она подчеркнула, что если все процедуры завершатся согласно графику до конца года, "Венгрия сможет вступить в 2023 год без потери средств". Парламент Венгрии 3 и 4 октября одобрил оба пакета законов, предложенных министром юстиции.