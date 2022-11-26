https://ria.ru/20221126/ukraina-1834510937.html

Эксперт: Украина испытывает нехватку оборудования для работы энергосистемы

Эксперт: Украина испытывает нехватку оборудования для работы энергосистемы - РИА Новости, 26.11.2022

Эксперт: Украина испытывает нехватку оборудования для работы энергосистемы

Украина испытывает большую нехватку в оборудовании для поддержки энергосистемы, мощных трансформаторов в резерве не осталось, изготовление новых агрегатов может РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T23:18

2022-11-26T23:18

2022-11-26T23:18

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украина испытывает большую нехватку в оборудовании для поддержки энергосистемы, мощных трансформаторов в резерве не осталось, изготовление новых агрегатов может занять до полугода, заявил экс-министр энергетики Иван Плачков.Украина ищет оборудование для ремонта и восстановления поврежденных объектов энергосистемы "по всему миру", ранее заготовленное оборудование расходуется из-за новых ракетных ударов, заявил ранее глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий."У Украины очень большие проблемы с оборудованием для поддержания энергосистемы, поскольку все резервное - уже использовано. Закупить это оборудование у других стран также не получится. Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве", - приводит слова Плачкова издание "УНИАН".Он отметил, что такие агрегаты изготавливаются около четырех-пяти месяцев, некоторые, и полгода. Эксперт отметил, что получить сейчас их в других странах невозможно, поскольку там другой класс напряжения, особенно у высоковольтного оборудования.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/elektrichestvo-1834508954.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, украина, россия, укрэнерго