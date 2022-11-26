21:03 26.11.2022 (обновлено: 21:54 26.11.2022)
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине
The Hill назвал выход США из НАТО и роспуск альянса способом решить конфликт на Украине
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Урегулированию украинского кризиса способствовал бы, среди прочего, выход США из состава Организации Североатлантического договора, написал заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для Hill.
"Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО", — отметил автор.
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В американской истории уже был пример аннулирования оборонительного соглашения. Так, американо-французский договор 1778 года был отменен в 1798 году по решению конгресса.
По мнению Файна, в существовании Североатлантического альянса после распада СССР нет смысла. Он также добавил, что дальнейшее расширение блока стало причиной нынешнего кризиса в Европе.
"Конгресс сможет улучшить свой имидж<…>, если он поспособствует окончанию конфликта на Украине путем принятия закона о прекращении членства Соединенных Штатов в НАТО", — написал он.
Выход из военного блока позволит Вашингтону сэкономить более 100 миллиардов долларов, которые сейчас идут на поддержку киевских властей. Без подобных мер в обозримом будущем ситуацию не удастся урегулировать, подытожил бывший замгенпрокурора.
В России не раз заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию, а ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.