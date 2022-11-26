https://ria.ru/20221126/ukraina-1834496547.html

В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине

В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2022

В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине

Урегулированию украинского кризиса способствовал бы, среди прочего, выход США из состава Организации Североатлантического договора, написал заместитель... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:03

2022-11-26T21:03

2022-11-26T21:54

в мире

владимир путин

украина

европа

россия

нато

специальная военная операция на украине

рональд рейган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Урегулированию украинского кризиса способствовал бы, среди прочего, выход США из состава Организации Североатлантического договора, написал заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для Hill."Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО", — отметил автор.В американской истории уже был пример аннулирования оборонительного соглашения. Так, американо-французский договор 1778 года был отменен в 1798 году по решению конгресса.По мнению Файна, в существовании Североатлантического альянса после распада СССР нет смысла. Он также добавил, что дальнейшее расширение блока стало причиной нынешнего кризиса в Европе."Конгресс сможет улучшить свой имидж<…>, если он поспособствует окончанию конфликта на Украине путем принятия закона о прекращении членства Соединенных Штатов в НАТО", — написал он.Выход из военного блока позволит Вашингтону сэкономить более 100 миллиардов долларов, которые сейчас идут на поддержку киевских властей. Без подобных мер в обозримом будущем ситуацию не удастся урегулировать, подытожил бывший замгенпрокурора. В России не раз заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию, а ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834487385.html

https://ria.ru/20221126/ssha-1834471345.html

украина

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, европа, россия, нато, рональд рейган, сша