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В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834496547.html
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2022
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине
Урегулированию украинского кризиса способствовал бы, среди прочего, выход США из состава Организации Североатлантического договора, написал заместитель... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:03
2022-11-26T21:54
в мире
владимир путин
украина
европа
россия
нато
специальная военная операция на украине
рональд рейган
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Урегулированию украинского кризиса способствовал бы, среди прочего, выход США из состава Организации Североатлантического договора, написал заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для Hill."Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО", — отметил автор.В американской истории уже был пример аннулирования оборонительного соглашения. Так, американо-французский договор 1778 года был отменен в 1798 году по решению конгресса.По мнению Файна, в существовании Североатлантического альянса после распада СССР нет смысла. Он также добавил, что дальнейшее расширение блока стало причиной нынешнего кризиса в Европе."Конгресс сможет улучшить свой имидж&lt;…&gt;, если он поспособствует окончанию конфликта на Украине путем принятия закона о прекращении членства Соединенных Штатов в НАТО", — написал он.Выход из военного блока позволит Вашингтону сэкономить более 100 миллиардов долларов, которые сейчас идут на поддержку киевских властей. Без подобных мер в обозримом будущем ситуацию не удастся урегулировать, подытожил бывший замгенпрокурора. В России не раз заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию, а ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html
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в мире, владимир путин, украина, европа, россия, нато, рональд рейган, сша
В мире, Владимир Путин, Украина, Европа, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Рональд Рейган, США
21:03 26.11.2022 (обновлено: 21:54 26.11.2022)
 
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине

The Hill назвал выход США из НАТО и роспуск альянса способом решить конфликт на Украине

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Урегулированию украинского кризиса способствовал бы, среди прочего, выход США из состава Организации Североатлантического договора, написал заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для Hill.
"Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО", — отметил автор.
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В американской истории уже был пример аннулирования оборонительного соглашения. Так, американо-французский договор 1778 года был отменен в 1798 году по решению конгресса.
По мнению Файна, в существовании Североатлантического альянса после распада СССР нет смысла. Он также добавил, что дальнейшее расширение блока стало причиной нынешнего кризиса в Европе.
"Конгресс сможет улучшить свой имидж<…>, если он поспособствует окончанию конфликта на Украине путем принятия закона о прекращении членства Соединенных Штатов в НАТО", — написал он.
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В России не раз заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию, а ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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