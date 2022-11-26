Президент Венгрии надеется, что мира на Украине удастся достичь в 2023 году
Президент Венгрии Новак выразила надежду, что мира на Украине удастся достичь в 2023 году
Флаги России и Украины . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак в ходе визита в Киев выразила надежду, что мир на Украине будет достигнут в 2023 году.
"Годом войны был 2022 год, так пусть 2023 год станет годом мира! Об этом я сегодня говорила в Киеве, куда по приглашению украинского президента прибыла вместе с премьер-министрами Польши, Бельгии и Литвы", - написала Новак в соцсетях.
Ранее венгерский портал Index сообщал, что Новак собирается посетить Киев. Это визит самого высокого уровня со стороны Венгрии со времени начала российской спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".