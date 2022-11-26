https://ria.ru/20221126/ukraina-1834487385.html

Президент Венгрии надеется, что мира на Украине удастся достичь в 2023 году

Президент Венгрии надеется, что мира на Украине удастся достичь в 2023 году - РИА Новости, 26.11.2022

Президент Венгрии надеется, что мира на Украине удастся достичь в 2023 году

Президент Венгрии Каталин Новак в ходе визита в Киев выразила надежду, что мир на Украине будет достигнут в 2023 году. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T19:40

2022-11-26T19:40

2022-11-26T19:40

специальная военная операция на украине

в мире

каталин новак

владимир путин

украина

венгрия

киев

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БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак в ходе визита в Киев выразила надежду, что мир на Украине будет достигнут в 2023 году.Ранее венгерский портал Index сообщал, что Новак собирается посетить Киев. Это визит самого высокого уровня со стороны Венгрии со времени начала российской спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, каталин новак, владимир путин, украина, венгрия, киев