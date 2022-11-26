https://ria.ru/20221126/ukraina-1834470917.html

В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.11.2022

В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения электроэнергии ввели в Ровненской области Украины из-за перегрузки электросетей, сообщили в областной военной администрации. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:15

2022-11-26T17:15

2022-11-26T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ровненская область

укрэнерго

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии ввели в Ровненской области Украины из-за перегрузки электросетей, сообщили в областной военной администрации."На Ровенщине пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Ровнооблэнерго". Причиной стала существенная перегрузка электросетей и лимиты, предусмотренные для области "Укрэнерго", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.По информации ведомства, в настоящее время ровненским энергетикам удалось стабилизировать энергосистему региона, ситуация контролируемая. Власти призвали население региона, по возможности, не использовать мощные электроприборы днем, а только ночью.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834437460.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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ровненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ровненская область, укрэнерго