https://ria.ru/20221126/ukraina-1834470917.html
В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.11.2022
В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения электроэнергии ввели в Ровненской области Украины из-за перегрузки электросетей, сообщили в областной военной администрации. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:15
2022-11-26T17:15
2022-11-26T17:15
специальная военная операция на украине
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ровненская область
укрэнерго
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии ввели в Ровненской области Украины из-за перегрузки электросетей, сообщили в областной военной администрации."На Ровенщине пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Ровнооблэнерго". Причиной стала существенная перегрузка электросетей и лимиты, предусмотренные для области "Укрэнерго", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.По информации ведомства, в настоящее время ровненским энергетикам удалось стабилизировать энергосистему региона, ситуация контролируемая. Власти призвали население региона, по возможности, не использовать мощные электроприборы днем, а только ночью.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834437460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровненская область, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ровненская область, Укрэнерго
В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Глава ОВА Коваль: экстренные отключения электроэнергии ввели в Ровненской области Украины
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Экстренные отключения электроэнергии ввели в Ровненской области Украины из-за перегрузки электросетей, сообщили
в областной военной администрации.
"На Ровенщине пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Ровнооблэнерго". Причиной стала существенная перегрузка электросетей и лимиты, предусмотренные для области "Укрэнерго
", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
По информации ведомства, в настоящее время ровненским энергетикам удалось стабилизировать энергосистему региона, ситуация контролируемая. Власти призвали население региона, по возможности, не использовать мощные электроприборы днем, а только ночью.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ
, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.