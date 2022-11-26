РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности
Кириллов: США и Украина сознательно умалчивают о совместной биологической деятельности
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США и Украина в международной отчетности по линии КБТО сознательно умалчивают о совместной военно-биологической деятельности, сообщил в субботу в начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине.
Он напомнил, что ранее в Минобороны приводили решение этического комитета "Центра общественного здоровья Украины" от 12 июня 2019 года о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников.
"Хотя программа исследований предусматривает лишь стандартную процедуру отбора крови, документ предписывает сообщать, ЦИТАТА: "…о незначительных инцидентах с добровольцами в комитет по биоэтике США в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов". При этом в международной отчетности по линии КБТО США и Украина сознательно умалчивают о совместной деятельности, несмотря на ее явную военно-биологическую направленность", - сообщил он.