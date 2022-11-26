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РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности - РИА Новости, 26.11.2022
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РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности
РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности - РИА Новости, 26.11.2022
РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности
США и Украина в международной отчетности по линии КБТО сознательно умалчивают о совместной военно-биологической деятельности, сообщил в субботу в начальник... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:37
2022-11-26T15:37
в мире
сша
украина
войска рхбз
игорь кириллов
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США и Украина в международной отчетности по линии КБТО сознательно умалчивают о совместной военно-биологической деятельности, сообщил в субботу в начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине.Он напомнил, что ранее в Минобороны приводили решение этического комитета "Центра общественного здоровья Украины" от 12 июня 2019 года о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников."Хотя программа исследований предусматривает лишь стандартную процедуру отбора крови, документ предписывает сообщать, ЦИТАТА: "…о незначительных инцидентах с добровольцами в комитет по биоэтике США в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов". При этом в международной отчетности по линии КБТО США и Украина сознательно умалчивают о совместной деятельности, несмотря на ее явную военно-биологическую направленность", - сообщил он.
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в мире, сша, украина, войска рхбз, игорь кириллов, россия
В мире, США, Украина, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Россия
15:37 26.11.2022
 
РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности

Кириллов: США и Украина сознательно умалчивают о совместной биологической деятельности

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США и Украина в международной отчетности по линии КБТО сознательно умалчивают о совместной военно-биологической деятельности, сообщил в субботу в начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине.
Он напомнил, что ранее в Минобороны приводили решение этического комитета "Центра общественного здоровья Украины" от 12 июня 2019 года о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников.
"Хотя программа исследований предусматривает лишь стандартную процедуру отбора крови, документ предписывает сообщать, ЦИТАТА: "…о незначительных инцидентах с добровольцами в комитет по биоэтике США в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов". При этом в международной отчетности по линии КБТО США и Украина сознательно умалчивают о совместной деятельности, несмотря на ее явную военно-биологическую направленность", - сообщил он.
Лаборатория в США - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 15:21
Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий
 
В миреСШАУкраинаВойска РХБЗИгорь КирилловРоссия
 
 
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