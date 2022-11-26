https://ria.ru/20221126/ukraina-1834454203.html

РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности

РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности - РИА Новости, 26.11.2022

РХБЗ: США и Украина умалчивают о совместной биологической деятельности

США и Украина в международной отчетности по линии КБТО сознательно умалчивают о совместной военно-биологической деятельности, сообщил в субботу в начальник... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:37

2022-11-26T15:37

2022-11-26T15:37

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сша

украина

войска рхбз

игорь кириллов

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США и Украина в международной отчетности по линии КБТО сознательно умалчивают о совместной военно-биологической деятельности, сообщил в субботу в начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине.Он напомнил, что ранее в Минобороны приводили решение этического комитета "Центра общественного здоровья Украины" от 12 июня 2019 года о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников."Хотя программа исследований предусматривает лишь стандартную процедуру отбора крови, документ предписывает сообщать, ЦИТАТА: "…о незначительных инцидентах с добровольцами в комитет по биоэтике США в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов". При этом в международной отчетности по линии КБТО США и Украина сознательно умалчивают о совместной деятельности, несмотря на ее явную военно-биологическую направленность", - сообщил он.

https://ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834450954.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, войска рхбз, игорь кириллов, россия