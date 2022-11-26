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SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834454011.html
SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины
SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины - РИА Новости, 26.11.2022
SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины
США допустили ошибку, сделав ставку на Украину, поскольку последствия нынешнего кризиса грозят Вашингтону потерей доверия союзников и срывом трансатлантических... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:36
2022-11-26T16:28
в мире
украина
сша
китай
германия
евросоюз
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США допустили ошибку, сделав ставку на Украину, поскольку последствия нынешнего кризиса грозят Вашингтону потерей доверия союзников и срывом трансатлантических проектов, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло.Так, он раскритиковал точку зрения, согласно которой большинство стран мира поддерживают Украину, отметив, что даже среди европейцев сторонники киевского режима составляют меньшинство.Ло напомнил о многочисленных протестах в европейских странах против вовлечения в украинский кризис. Речь идет о Германии, Чехии и Словении."Сейчас Запад совершает собственную серьезную ошибку, полагая, что сопротивление Киева в конечном счете обернется отступлением российских войск и, возможно, даже крахом кремлевского режима", — считает обозреватель.По его мнению, США не смогут обеспечить победу Украине в противостоянии с Россией и вскоре тоже столкнутся с усилением протестных настроений. В свою очередь, отдалившиеся от Америки европейцы будут налаживать связи с Москвой и Пекином, подытожил Ло.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают накачивать киевские власти оружием. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221124/oruzhie-1833963149.html
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в мире, украина, сша, китай, германия, евросоюз, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), инцидент с падением ракет в польше
В мире, Украина, США, Китай, Германия, Евросоюз, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Инцидент с падением ракет в Польше
15:36 26.11.2022 (обновлено: 16:28 26.11.2022)
 
SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины

SCMP: США потеряют союзников в случае дальнейшей поддержки Украины

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США допустили ошибку, сделав ставку на Украину, поскольку последствия нынешнего кризиса грозят Вашингтону потерей доверия союзников и срывом трансатлантических проектов, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло.
Так, он раскритиковал точку зрения, согласно которой большинство стран мира поддерживают Украину, отметив, что даже среди европейцев сторонники киевского режима составляют меньшинство.
"У большинства государств нет никаких интересов в этом конфликте, они лишь ощущают на себе его экономические последствия", — подчеркнул автор статьи, добавив, что союзники Украины уже устали от нее.
Ло напомнил о многочисленных протестах в европейских странах против вовлечения в украинский кризис. Речь идет о Германии, Чехии и Словении.
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"Мы опоздали": в Италии назвали причину провала плана накачки Киева оружием
"Сейчас Запад совершает собственную серьезную ошибку, полагая, что сопротивление Киева в конечном счете обернется отступлением российских войск и, возможно, даже крахом кремлевского режима", — считает обозреватель.
По его мнению, США не смогут обеспечить победу Украине в противостоянии с Россией и вскоре тоже столкнутся с усилением протестных настроений. В свою очередь, отдалившиеся от Америки европейцы будут налаживать связи с Москвой и Пекином, подытожил Ло.
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают накачивать киевские власти оружием. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.
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