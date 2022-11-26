https://ria.ru/20221126/ukraina-1834454011.html

SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины

SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины - РИА Новости, 26.11.2022

SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины

США допустили ошибку, сделав ставку на Украину, поскольку последствия нынешнего кризиса грозят Вашингтону потерей доверия союзников и срывом трансатлантических... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:36

2022-11-26T15:36

2022-11-26T16:28

в мире

украина

сша

китай

германия

евросоюз

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США допустили ошибку, сделав ставку на Украину, поскольку последствия нынешнего кризиса грозят Вашингтону потерей доверия союзников и срывом трансатлантических проектов, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло.Так, он раскритиковал точку зрения, согласно которой большинство стран мира поддерживают Украину, отметив, что даже среди европейцев сторонники киевского режима составляют меньшинство.Ло напомнил о многочисленных протестах в европейских странах против вовлечения в украинский кризис. Речь идет о Германии, Чехии и Словении."Сейчас Запад совершает собственную серьезную ошибку, полагая, что сопротивление Киева в конечном счете обернется отступлением российских войск и, возможно, даже крахом кремлевского режима", — считает обозреватель.По его мнению, США не смогут обеспечить победу Украине в противостоянии с Россией и вскоре тоже столкнутся с усилением протестных настроений. В свою очередь, отдалившиеся от Америки европейцы будут налаживать связи с Москвой и Пекином, подытожил Ло.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают накачивать киевские власти оружием. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221124/oruzhie-1833963149.html

https://ria.ru/20221124/istrebiteli-1834090703.html

украина

сша

китай

германия

россия

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в мире, украина, сша, китай, германия, евросоюз, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), инцидент с падением ракет в польше