15:36 26.11.2022 (обновлено: 16:28 26.11.2022)
SCMP раскрыла критический просчет США в отношении Украины
SCMP: США потеряют союзников в случае дальнейшей поддержки Украины
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США допустили ошибку, сделав ставку на Украину, поскольку последствия нынешнего кризиса грозят Вашингтону потерей доверия союзников и срывом трансатлантических проектов, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло.
Так, он раскритиковал точку зрения, согласно которой большинство стран мира поддерживают Украину, отметив, что даже среди европейцев сторонники киевского режима составляют меньшинство.
"У большинства государств нет никаких интересов в этом конфликте, они лишь ощущают на себе его экономические последствия", — подчеркнул автор статьи, добавив, что союзники Украины уже устали от нее.
Ло напомнил о многочисленных протестах в европейских странах против вовлечения в украинский кризис. Речь идет о Германии, Чехии и Словении.
"Сейчас Запад совершает собственную серьезную ошибку, полагая, что сопротивление Киева в конечном счете обернется отступлением российских войск и, возможно, даже крахом кремлевского режима", — считает обозреватель.
По его мнению, США не смогут обеспечить победу Украине в противостоянии с Россией и вскоре тоже столкнутся с усилением протестных настроений. В свою очередь, отдалившиеся от Америки европейцы будут налаживать связи с Москвой и Пекином, подытожил Ло.
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают накачивать киевские власти оружием. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.