https://ria.ru/20221126/ukraina-1834452341.html
Минобороны: Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных
Минобороны: Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных - РИА Новости, 26.11.2022
Минобороны: Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных
На Украине под контролем Министерства обороны США проводились и могут проводиться до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:31
2022-11-26T15:31
2022-11-26T16:18
в мире
игорь кириллов
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
войска рхбз
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Украине под контролем Министерства обороны США проводились и могут проводиться до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил России Игорь Кириллов."Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем Министерства обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан", — сообщил он.Во время спецоперации, как напомнил генерал, обнаружились данные о реализации Пентагоном на Украине военно-биологических программ в нарушение первой и четвертой статей Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Так, анализ обнаруженных в украинских лабораториях документов дает основания полагать, что рядом с российской границей проводилась разработка биологического оружия, подчеркнул Кириллов.По его словам, это подтверждают договоры о проведении работ, утвержденных регистрационными картами подрядных организаций Пентагона — "Блэк энд Вич" и "Метабиота".Как уточнил начальник РХБЗ, Минобороны США по запросу одной из НКО предоставило отредактированный отчет о финансировании и деятельности компании Black & Veatch на Украине: из документа полностью удалили информацию о подрядных организациях, а также результатах исследовательской деятельности.Таким образом, военно-биологическая деятельность США скрывается в том числе от американцев, подчеркнул генерал.Отмечается, что номенклатура патогенов, которые изучались в рамках так называемых украинских проектов "Ю-Пи" и "Тэп", не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами. Основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, они рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. Например, целью проекта "Тэп-2" было изучение возбудителя сапа, случаи которого никогда не фиксировались на территории Украины, отметил военный.Россия намерена на предстоящей Девятой обзорной конференции государств — участников КБТО вернуться к обсуждению вопроса о реальных целях исследовательских биологических программ, реализуемых Пентагоном, подытожил он.С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220920/biolaboratorii-1818010776.html
https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html
https://ria.ru/20220306/patogeny-1776953665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь кириллов, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска рхбз, сша, владимир путин, россия
В мире, Игорь Кириллов, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, США, Владимир Путин, Россия
15:31 26.11.2022 (обновлено: 16:18 26.11.2022)
Минобороны: Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных
Глава войск РХБЗ РФ Кириллов: Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На Украине под контролем Министерства обороны США проводились и могут проводиться до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем Министерства обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан", — сообщил он.
Во время спецоперации, как напомнил генерал, обнаружились данные о реализации Пентагоном на Украине военно-биологических программ в нарушение первой и четвертой статей Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Так, анализ обнаруженных в украинских лабораториях документов дает основания полагать, что рядом с российской границей проводилась разработка биологического оружия, подчеркнул Кириллов.
По его словам, это подтверждают договоры о проведении работ, утвержденных регистрационными картами подрядных организаций Пентагона — "Блэк энд Вич" и "Метабиота".
Как уточнил начальник РХБЗ, Минобороны США по запросу одной из НКО предоставило отредактированный отчет о финансировании и деятельности компании Black & Veatch на Украине: из документа полностью удалили информацию о подрядных организациях, а также результатах исследовательской деятельности.
Таким образом, военно-биологическая деятельность США
скрывается в том числе от американцев, подчеркнул генерал.
Отмечается, что номенклатура патогенов, которые изучались в рамках так называемых украинских проектов "Ю-Пи" и "Тэп", не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами.
Основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, они рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. Например, целью проекта "Тэп-2" было изучение возбудителя сапа, случаи которого никогда не фиксировались на территории Украины, отметил военный.
"Опубликованные документы подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались под маркировкой "собственность правительства США", — заявил Кириллов.
Россия намерена на предстоящей Девятой обзорной конференции государств — участников КБТО вернуться к обсуждению вопроса о реальных целях исследовательских биологических программ, реализуемых Пентагоном, подытожил он.
С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.