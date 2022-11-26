https://ria.ru/20221126/ukraina-1834445942.html
Премьер Польши предрек поражение Европе в случае победы России на Украине
Премьер Польши предрек поражение Европе в случае победы России на Украине - РИА Новости, 26.11.2022
Премьер Польши предрек поражение Европе в случае победы России на Украине
Если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа, приводит издание wpn.pl заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время встречи с РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:45
2022-11-26T14:45
2022-11-26T19:42
в мире
матеуш моравецкий
украина
польша
россия
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа, приводит издание wpn.pl заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время встречи с украинским и литовским коллегами в рамках Люблинского треугольника в Киеве.По его словам, Польша должна поддерживать Украину, поскольку считает ее "стороной свободы"."Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине", — сказал Моравецкий.На прошлой неделе польский премьер заявил, что есть только один способ втянуть Варшаву в военный конфликт: "повернуться спиной" к Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221126/latviya-1834407354.html
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в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, россия, нато
В мире, Матеуш Моравецкий, Украина, Польша, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
14:45 26.11.2022 (обновлено: 19:42 26.11.2022)
Премьер Польши предрек поражение Европе в случае победы России на Украине
Премьер Польши Моравецкий предупредил о поражении Европы в случае победы России на Украине