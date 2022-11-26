https://ria.ru/20221126/ukraina-1834445942.html

Премьер Польши предрек поражение Европе в случае победы России на Украине

Премьер Польши предрек поражение Европе в случае победы России на Украине - РИА Новости, 26.11.2022

Премьер Польши предрек поражение Европе в случае победы России на Украине

Если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа, приводит издание wpn.pl заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время встречи с РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:45

2022-11-26T14:45

2022-11-26T19:42

в мире

матеуш моравецкий

украина

польша

россия

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа, приводит издание wpn.pl заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время встречи с украинским и литовским коллегами в рамках Люблинского треугольника в Киеве.По его словам, Польша должна поддерживать Украину, поскольку считает ее "стороной свободы"."Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине", — сказал Моравецкий.На прошлой неделе польский премьер заявил, что есть только один способ втянуть Варшаву в военный конфликт: "повернуться спиной" к Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221126/latviya-1834407354.html

https://ria.ru/20221126/gambit-1834395561.html

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польша

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, россия, нато