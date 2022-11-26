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В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины - РИА Новости, 26.11.2022
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В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины
В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины - РИА Новости, 26.11.2022
В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины
Дефицит мощности в энергосистеме Украины на настоящий момент составляет 25%, сообщили в Укрэнерго. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:43
2022-11-26T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины на настоящий момент составляет 25%, сообщили в Укрэнерго."По состоянию на 11.00 (12.00 мск - ред.) введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците", - говорится в сообщении на странице организации в соцсети.В пятницу вечером в компании сообщали о дефиците мощности в 30%.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833645828.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
13:43 26.11.2022
 
В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины

Укрэнерго оценило дефицит мощности в энергосистеме Украины в 25 процентов

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины на настоящий момент составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
"По состоянию на 11.00 (12.00 мск - ред.) введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците", - говорится в сообщении на странице организации в соцсети.
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В пятницу вечером в компании сообщали о дефиците мощности в 30%.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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