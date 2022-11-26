https://ria.ru/20221126/ukraina-1834437460.html

В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины

В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины - РИА Новости, 26.11.2022

В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины

Дефицит мощности в энергосистеме Украины на настоящий момент составляет 25%, сообщили в Укрэнерго. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:43

2022-11-26T13:43

2022-11-26T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_8deb35aa355cf5efa10e8d3f9570defc.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины на настоящий момент составляет 25%, сообщили в Укрэнерго."По состоянию на 11.00 (12.00 мск - ред.) введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците", - говорится в сообщении на странице организации в соцсети.В пятницу вечером в компании сообщали о дефиците мощности в 30%.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833645828.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго