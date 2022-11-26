В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме Украины
Укрэнерго оценило дефицит мощности в энергосистеме Украины в 25 процентов
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины на настоящий момент составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
"По состоянию на 11.00 (12.00 мск - ред.) введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците", - говорится в сообщении на странице организации в соцсети.
В пятницу вечером в компании сообщали о дефиците мощности в 30%.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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