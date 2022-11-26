https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html

В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину

В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину - РИА Новости, 26.11.2022

В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского, заявившего, что только вывод российских войск с территории Украины может дать "хоть... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T11:21

2022-11-26T11:21

2022-11-26T17:19

в мире

владимир зеленский

украина

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нато

большая двадцатка

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского, заявившего, что только вывод российских войск с территории Украины может дать "хоть какую-то надежду" на окончание конфликта."Зеленский пытается развязать третью мировую войну, стравливая Россию и НАТО", — констатировал другой."Зеленский получил триллионы долларов от лидеров НАТО. Но этого недостаточно, потребуется еще больше, чтобы восстановить Украину. Проглоти свою гордость, клоун, и пойди на уступки России", — посоветовал еще один читатель."Зеленского нужно отстранить от власти. Он понимает, что Украина уже не в том состоянии, чтобы ставить ультиматумы?" — задался вопросом четвертый пользователь."Я не хочу финансировать развязанную этим недополитиком войну против России. Лидер, который берет передышки, чтобы появиться в качестве гостя на "Грэмми". Максимально странно", — отметил пятый комментатор.После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны и они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.

https://ria.ru/20221126/gambit-1834395561.html

https://ria.ru/20221126/latviya-1834407354.html

украина

россия

киев

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, киев, нато, большая двадцатка