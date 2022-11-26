https://ria.ru/20221126/ukraina-1834421265.html
В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину
В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину - РИА Новости, 26.11.2022
В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского, заявившего, что только вывод российских войск с территории Украины может дать "хоть... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:21
2022-11-26T11:21
2022-11-26T17:19
в мире
владимир зеленский
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россия
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большая двадцатка
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского, заявившего, что только вывод российских войск с территории Украины может дать "хоть какую-то надежду" на окончание конфликта."Зеленский пытается развязать третью мировую войну, стравливая Россию и НАТО", — констатировал другой."Зеленский получил триллионы долларов от лидеров НАТО. Но этого недостаточно, потребуется еще больше, чтобы восстановить Украину. Проглоти свою гордость, клоун, и пойди на уступки России", — посоветовал еще один читатель."Зеленского нужно отстранить от власти. Он понимает, что Украина уже не в том состоянии, чтобы ставить ультиматумы?" — задался вопросом четвертый пользователь."Я не хочу финансировать развязанную этим недополитиком войну против России. Лидер, который берет передышки, чтобы появиться в качестве гостя на "Грэмми". Максимально странно", — отметил пятый комментатор.После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны и они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.
https://ria.ru/20221126/gambit-1834395561.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, киев, нато, большая двадцатка
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Киев, НАТО, Большая двадцатка
11:21 26.11.2022 (обновлено: 17:19 26.11.2022)
В Британии раскрыли планы Зеленского на Украину
Читатели британской DM считают, что президент Украины Зеленский хочет уничтожить ее
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
раскритиковали Владимира Зеленского, заявившего, что только вывод российских войск с территории Украины может дать "хоть какую-то надежду" на окончание конфликта.
"Он собирается уничтожить Украину и ее народ. Кураторы из США и Великобритании финансируют его войну до тех пор, пока не погибнет последний украинец", — написал один из пользователей.
"Зеленский пытается развязать третью мировую войну, стравливая Россию и НАТО
", — констатировал другой.
"Зеленский получил триллионы долларов от лидеров НАТО. Но этого недостаточно, потребуется еще больше, чтобы восстановить Украину. Проглоти свою гордость, клоун, и пойди на уступки России", — посоветовал еще один читатель.
"Зеленского нужно отстранить от власти. Он понимает, что Украина уже не в том состоянии, чтобы ставить ультиматумы?" — задался вопросом четвертый пользователь.
"Я не хочу финансировать развязанную этим недополитиком войну против России. Лидер, который берет передышки, чтобы появиться в качестве гостя на "Грэмми". Максимально странно", — отметил пятый комментатор.
После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цели России хорошо известны и они будут достигнуты либо посредством военной спецоперации, либо посредством переговоров.